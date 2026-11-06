Demandan a Grupo Alfer por incumplir deuda millonaria

Un pagaré por 31 millones 188 mil 166 pesos que no fue cubierto llevó a Agroproductos Alfer, a dos empresas vinculadas y a su principal directivo, José Guadalupe Higuera Romero, a un juicio mercantil en la Ciudad de México.

El caso quedó radicado en el Juzgado 35 de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia capitalino, con el expediente 1165/2026, tras la presentación de la demanda el 21 de septiembre.

Como avales del crédito figuran Agrícola Alfer, Bodegas Alfer y el propio Higuera Romero, quienes quedaron comprometidos a responder por la deuda.

Tribunal Superior de Justicia

El origen del adeudo se remonta a 2023 y 2024, cuando el grupo agrícola obtuvo de Banco Covalto tres créditos por un total de 47 millones de pesos. Más tarde, el saldo se formalizó en un pagaré por 31.1 millones de pesos, pagadero en cinco anualidades de 2026 a 2030.

La primera, con vencimiento el 31 de agosto pasado, no fue pagada, lo que hizo exigible de forma anticipada el saldo total, más intereses y gastos legales.

A la falta de pago se suma el riesgo de que los demandados transfieran u oculten sus activos antes de que concluya el juicio, según se advierte en el escrito judicial.

Higuera Romero habría dejado de responder a los intentos de negociación para saldar el adeudo y, en el domicilio que ocupaba Agroproductos Alfer, se habrían constituido nuevas sociedades.

El documento expone además una estrecha relación administrativa y accionaria entre las empresas y su directivo, lo que podría facilitar el traslado de bienes entre ellas.

Ese punto podría llevar el caso más allá del terreno mercantil. Si se acreditara que los bienes se movieron o escondieron de forma intencional para evitar el embargo, la conducta podría perseguirse como delito, ya que la legislación penal mexicana sanciona con cárcel a quien se deja sin patrimonio a propósito para no responder ante sus acreedores.

En ese escenario, las nuevas sociedades constituidas en el antiguo domicilio de Agroproductos Alfer serían una de las primeras piezas bajo revisión.

Con el fin de asegurar el pago, en la demanda se pidió congelar las cuentas bancarias de los demandados por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), retener sus valores depositados en Indeval e inmovilizar las acciones del empresario en ocho sociedades registradas en Los Mochis, Sinaloa.

En esa misma ciudad se solicitó inscribir embargos sobre inmuebles del grupo, entre ellos bodegas ubicadas en la esquina de la calle Rafael Buelna y el bulevar Macario Gaxiola, así como predios en la zona industrial del ejido Jiquilpan.

Hasta ahora no se tienen identificados otros bienes de Alfer suficientes para cubrir la deuda, de acuerdo con la demanda, por lo que existe el riesgo de que su patrimonio cambie de manos antes de que se dicte sentencia. Corresponderá a la autoridad judicial resolver sobre las medidas solicitadas.