¿Por qué Banxico recortó en 25 puntos base la tasa de interés para quedar en 6.25%?

Banxico sorprendió al recortar en 25 puntos base su tasa de interés (Archivo)

Banxico recorta tasa de interés — Por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), decidió de manera sorpresiva recortar 25 puntos base a la tasa de interés, para dejarla en 6.25 por ciento.

Las razones detrás del sorpresivo recorte a la tasa de interés

De acuerdo con el banco central, los integrantes de la Junta de Gobierno analizaron el comportamiento económico nacional y juzgaron que el proceso desinflacionario se mantiene y evaluaron que frente a las condiciones que prevalecen sobre el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.

Entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026, la inflación general aumentó de 3.42 a 3.62 por ciento como resultado de un incremento en la inflación no subyacente. La subyacente disminuyó marginalmente de 3.79 a 3.78 por ciento en ese lapso. Las expectativas de inflación para el cierre de 2026 se redujeron. Las de mayor plazo permanecieron estables en niveles por arriba de la meta.

Estimó que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando. Así, con la presencia de todos sus miembros, decidió realizar un ajuste puntual y por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.25 por ciento.

Analistas resaltan que este recorte representa el nivel más bajo para la tasa de referencia desde mediados de marzo de 2022 y este ajuste al costo del financiamiento en la penúltima decisión de política monetaria de Banxico ocurre luego que se mantuviera sin cambios por tres anuncios previos consecutivos que la mantuvieron sin cambios.

Los miembros de la Junta que respaldaron la decisión de recortar la tasa fueron: Victoria Rodríguez Ceja, Omar Mejía y Gabriel Cuadra; mientras que la votación disidente recayó en Jonathan Heath y Galia Borja.

La Crónica de Hoy 2026