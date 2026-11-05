Nadie lo vio venir: Banxico sorprende al mercado y recorta su tasa de interés a 6.25%; aplica baja de 25 puntos base

Sorpresa de Banxico El Banco central del país redujo de manera inesperada las tasas de interés en 25 puntos base. (Cuartoscuro)

En una decisión inesperada, el Banco de México (Banxico) redujo este jueves su tasa de interés objetivo en 25 puntos base, para dejarla en 6.25 por ciento, una decisión que tomó por sorpresa a buena parte del mercado financiero, ya que, de acuerdo a Bloomberg, el consenso de analistas esperaba que el banco central mantuviera sin cambios el nivel de referencia.

En términos generales, una menor tasa de referencia puede traducirse con el tiempo en créditos más baratos para personas y empresas, aunque también reduce el rendimiento de algunos instrumentos de ahorro e inversión. La decisión entrará en vigor el 6 de noviembre.

La decisión fue aprobada por mayoría de la Junta de Gobierno y entrará en vigor a partir del 6 de noviembre. Con este movimiento, la tasa de referencia alcanza su nivel más bajo desde 2022, después de que Banxico la mantuviera sin cambios durante sus tres anuncios previos de política monetaria.

Banxico considera que el proceso de desinflación continúa

En su comunicado de política monetaria, el banco central señaló que el proceso de disminución de la inflación ha continuado y consideró que las condiciones actuales permiten realizar un “ajuste puntual” en el grado de restricción monetaria.

Asimismo, indicó que persisten condiciones de holgura en la economía, por lo que estimó limitado el traslado de las variaciones del tipo de cambio hacia los precios y sostuvo que la política monetaria continúa siendo restrictiva.

La votación fue dividida. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, junto con Omar Mejía Castelazo y José Gabriel Cuadra García, respaldaron el recorte, mientras que Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantener la tasa en 6.50 por ciento.

La decisión sorprendió al consenso del mercado

Previo al anuncio, la mayoría de los analistas anticipaba que Banxico mantendría la tasa de interés sin cambios, debido al entorno internacional y al diferencial de tasas frente a Estados Unidos, de acuerdo al sitio especializado Bloomberg.

Sin embargo, la autoridad monetaria optó por un recorte de 25 puntos base.

Banxico reiteró que las próximas decisiones de política monetaria dependerán de la evolución de la inflación y de la información económica disponible, por lo que continuará evaluando las condiciones necesarias para cumplir con su mandato de preservar la estabilidad de precios.