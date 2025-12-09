Obtiene Inversiones Cítricas segundo lugar nacional como empresa de agroinversones

Inversiones Cítricas obtuvo el segundo lugar como Empresa de Agroinversiones en la Expo Invierte, el pasado 30 de noviembre de 2025.

México junto con India son las potencias mundiales de este noble negocio. Nuestro país produce 3 millones de toneladas al año y cada año supera las metas.

“Nuestro esquema de Inversiones Cítricas es real, puntual y bajo notario. En los últimos 16 meses hemos pagado los rendimientos y actualmente nos consolidamos como líder único en el mercado. Contamos con 400 clientes que obtuvieron entre mil metros hasta 15 hectáreas” refiere Marco Antonio Azarcoya, director y socio mayoritario de Inversiones Cítricas.

En esta manera de hacer negocios con los productores de la Península de Yucatán y el estado de Veracruz se ha realizado un esquema confiable y seguro donde se abre el mercado para que participen nuevos inversores, con la oportunidad de crecer sus ahorros hasta con un rendimiento anual de 23.5%.

Así lo explica Marco Antonio Azarcoya:

“¡Ni los bancos pueden ofrecen algo similar!. Funciona muy sencillo. Tu compras el terreno con árboles ya productivos y nosotros nos encargamos de la cosecha, la venta de la mercancía y te damos rendimientos. Todo lo firmamos ante notario y con un contrato de servicios por 20 años”.

Con el nuevo esquema que ofrece a sus socios ya se exportan limones a Texas, Estados Unidos.

Además, se comercia el jugo, se procesa el aceite obtenido de los resíduos para esencias y hasta con la cáscara seca se hace negocio.

“Somos una empresa que está aprovechando cada elemento del limón con subproductos y derivados. A mediados del 2026 lanzaremos en conjunto con apicultores de la Península, la miel cítrica, algo único en México y el mundo. Ahora las abejitas recolectarán néctar de nuestros plantíos” concluye Marco Antonio Azarcoya, director y socio mayoritario de Inversiones Cítricas.