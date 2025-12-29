. .

Innovación y capacidad técnica mexicana

A 14 años de su fundación, Broxel ha demostrado que su plataforma ICEBERG, desarrollada por talento nacional y potenciada por Google Cloud, permite ejecutar en días procesos que a otros les tomarían años. Actualmente procesa miles de millones de pesos y dólares con total transparencia.

Ejecución operativa impecable

Al corte del 28 de diciembre de 2025, la empresa reportó:

Entrega masiva de plásticos: más de 730,000 tarjetas distribuidas en todo el país.

más de 730,000 tarjetas distribuidas en todo el país. Dispersión de fondos: 100% completada, con disponibilidad inmediata para los beneficiarios.

100% completada, con disponibilidad inmediata para los beneficiarios. Monto gestionado: operación transparente de todos los recursos autorizados.

operación transparente de todos los recursos autorizados. Tiempo récord: ejecución nacional en cuestión de días.

ejecución nacional en cuestión de días. Estabilidad total: 1.9 millones de transacciones con una tasa de éxito del 99.98%.

1.9 millones de transacciones con una tasa de éxito del 99.98%. Cumplimiento absoluto: avance del 100% respecto a los layouts validados.

Solidez financiera y respaldo bancario

Broxel cuenta con calificación crediticia “AA” de HR Ratings y Moody’s, lo que certifica su firme capacidad de pago y bajo riesgo. Esta fortaleza permitió estructurar créditos en días con las principales instituciones financieras del país, garantizando liquidez para dispersiones federales, estatales y municipales.

La empresa ganó la licitación federal al ofrecer un descuento del 3.01%, generando un ahorro real para el erario frente a propuestas menos competitivas.

Compromiso con el talento

Broxel mantiene abiertas sus puertas a nuevos talentos, ofreciendo condiciones atractivas y estricta confidencialidad en sus procesos de reclutamiento.