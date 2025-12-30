Turbofin cierra el año con acciones de impacto social, ambiental y de movilidad

Durante el presente año, Grupo Turbofin dio inicio formal a una agenda de responsabilidad social, enfocada en el acompañamiento comunitario, el apoyo a comunidades vulnerables y la colaboración con organizaciones civiles e instituciones públicas, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible.

Entre las acciones realizadas destaca la alianza con La Cana, mediante la cual la empresa brindó apoyo logístico en actividades comunitarias desarrolladas en centros de reinserción social del Estado de México, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia familiar.

En el ámbito de la salud, Turbofin participó en la entrega de apoyos en el Hospital Infantil Federico Gómez, acompañando a niñas, niños y sus familias durante procesos médicos complejos.

Asimismo, la compañía colaboró en la construcción de un aula en Tianguistenco, Estado de México, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas en comunidades con rezagos sociales. De igual forma, participó en acciones conjuntas con una fundación dedicada a cumplir los deseos de niñas y niños con enfermedades críticas, mediante el apoyo en traslados seguros.

De manera especial, Grupo Turbofin activó acciones de apoyo a comunidades afectadas en el estado de Veracruz, mediante la recolección, traslado y entrega de víveres y artículos de primera necesidad, atendiendo necesidades urgentes derivadas de contingencias recientes.Al respecto, Eduardo Flegman, Director General de Grupo Turbofin, señaló.

“Estamos muy satisfechos con las acciones sociales realizadas durante este año, que representan el inicio de un compromiso más estructurado con las comunidades. Para 2026, nuestro objetivo es ampliar estos esfuerzos, con proyectos de mayor alcance e impacto social”.

Este primer año de acciones sociales marca el inicio de una agenda que Grupo Turbofin buscará ampliar y consolidar en 2026, con una participación más activa y un mayor impacto en las comunidades donde opera.