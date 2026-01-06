La tecnología comunitaria, motor de empoderamiento económico para mujeres mexicanas

Tecnología comunitaria —

El proceso de modernización en México ha permitido acceder a mejores oportunidades laborales , pero el proceso de incursión

En México solo el 43,8% de los hogares tienen acceso a una computadora. (Especial)

de las habilidades digitales en diferentes sectores ha sido desigual dentro de la población. En el país, más de 25 millones de personas están fuera de la transformación digital y se estima que el 86,3% de los hogares urbanos cuenta con conexión a internet, pero en las zonas rurales esta cifra desciende al 56,5%, destacan datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 en el que se advierte que solo el 43,8% de los hogares tienen acceso a una computadora.

Los desafíos que representa contar con un equipo de cómputo ha sido el principal motor para que el sector privado y las organizaciones con carácter social se unan para romper las brechas de la inclusión digital. Es así como las empresas EPAM Systems y ProSociedad se unen con una iniciativa que permitirá a las mujeres mexicanas acceder a la educación, empleo digno o posibilidades de gestionar un emprendimiento.

A través de su programa Co-meta, ProSociedad ha capacitado a más de 8.000 mujeres en estados como Jalisco, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Además, EPAM Systems Inc. donó 381 computadoras distribuidas entre 20 y 30 centros comunitarios, las computadoras fueron equipadas con Endless OS, un sistema operativo que funciona con baja o nula conectividad. Con esta iniciativa se estima que alrededor de 2.000 mujeres al año puedan utilizar los equipos de computo donde podrán fortalecer sus habilidades tecnológicas en múltiples disciplinas y reducir la desigualdad.

La Crónica de Hoy 2026