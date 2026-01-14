¿De verdad Trump cancelará el T-MEC y qué tanto sufriría México?

T-MEC... ¿en riesgo? El presidente Donald Trump aseguró que a su país no le importa el tratado comercial con México y Canadá. (EFE y Cuartoscuro)

Mexico cuenta con una relación estrecha con los Estados Unidos de Norteamérica en términos de intercambio comercial, Inversión Extranjera Directa (crea empleo y crecimiento para el país receptor en mediano y largo plazo) y Remesas (flujos de dinero que provienen de los trabajadores mexicanos en Estados unidos y Canadá, los cuales impulsan el consumo del mercado interno y generan crecimiento y empleo en corto y mediano plazo).

La relación comercial de México, en particular con Estados Unidos, es favorable para nuestro país, ya que la Balanza Comercial ha mantenido un crecimiento constante desde la puesta en marcha del Tratado entre Estados Unidos, Mexico y Canadá (TMEC) en el 2020. El crecimiento de las exportaciones mexicanas ( aprox. 58 mil 740 millones de dólares durante el 2025) superan las importaciones desde los Estados Unidos ( aprox. 25 mil 650 millones de dólares durante el 2025, cifras de DATA,MEXICO), generando con ello una desventaja en términos comerciales de Estados Unidos con México en el corto plazo.

En el caso de la Inversión Extranjera Directa proveniente de Estados Unidos hacia México, los flujos de recursos para la inversión en empleo y crecimiento de largo plazo se han mantenido constantes (distribuidos en reinversión de utilidades, nuevas inversiones y cuentas entre compañías por alrededor de 14 mil 474 millones de dólares durante el 2025). Si bien los niveles de este tipo de inversión no han superado a los del año 2000, sí han mantenido un ritmo de crecimiento, colocando al país del norte en una posición superior a sus socios comerciales.

Además, los flujos de recursos provenientes de los ingresos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos han crecido exponencialmente a partir de la puesta en marcha del TMEC en 2020. De hecho, durante y posterior a la pandemia por la COVID- 19, superó los 15 mil 622 millones de dólares durante el 2025. Esto generó que se convirtiera en un flujo de dinero importante para la economía mexicana.

Con respecto a las declaraciones actuales del presidente Trump, de renegociar el TMEC durante 2026, ha generado incertidumbre, ya que él considera irrelevante para su economía este tratado con sus países vecinos. Sin embargo, es una forma de presionar a México, en otros temas como seguridad y trasiego de drogas hacia su país, lo cual está ocasionando un alto costo en el sector salud de su país.

México se enfrenta a una situación de incertidumbre en el corto y mediano plazo, ya que la política de Estados Unidos pretende regresar las inversiones de sus capitales nacionales hacia el mercado interno. Si bien esto generaría efectos negativos en nuestro país, por la falta de inversión de mediano y largo plazo, no compensaría los salarios bajos que se pagan en países emergentes como México. Si bien, en el corto plazo (2026), no se vislumbra una cancelación del tratado, podría renegociarse o sustituirlo por otro que convenga más a los intereses del capital estadounidense.

Finalmente, México no sólo cuenta con la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. El país tiene tratados económicos con paÍses de la Unión Europea, Asia (en particular China) y América Latina. Esto lo posiciona como un país altamente comercial y de recepción de nuevas inversiones en el corto, mediano y largo plazo de otras economías.

El autor es doctor en Economía.