Tianguis de mamá lucha en Bodega Aurrerá: descuentos en frutas, verduras y carnes hasta este 27 de agosto que no te puedes perder

Si toca hacer el súper esta semana, tienes que saber que Bodega Aurrerá ya renovó las promociones de su Tianguis de Mamá Lucha disponible hasta el 27 de agosto de 2026, con precios especiales en frutas, verduras, pollo, carne y pescados.

La promoción está disponible tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de la cadena, aunque hay una excepción importante: las ofertas no aplican en Bodega Aurrerá Express.

Las mejores ofertas de frutas y verduras en Bodega Aurrerá

Entre los precios que más llaman la atención aparecen

Plátano Chiapas a $15.00kg.

Pink Lady en Bolsa Marketside a $35.00kg.

Sandía Roja a $12.00kg.

Mango Paraíso a $25.00kg.

Zanahoria Vegeta Listos a $36.00pq.

Palitos de Apio Marketside a $36.90pq.

Jitomate a $12.90 el kilo.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Pepino a $20.20 el kilo.

Nopal a $29.00 el kilo.

Sandía a $12.00 el kilo.

Mango Paraíso a $25.00 el kilo.

Piña Miel a $25.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $52.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $34.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Cebolla blanca a $44.00 la malla.

Cebolla blanca a $42.00 el kilo.

Tomate verde en malla a $32.90 el kilo.

Tomate verde a $39.00 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Papa blanca a $65.00 el kilo.

Camote amarillo a $89.00 el kilo.

Limón agrio en malla a $27.00 el kilo.

Limón sin semilla a $23.00 el kilo.

Naranja a $42.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo.

Durazno a $70.00 el kilo.

Kiwi a $74.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Pera de Anjou a $50.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Melón Chino a $32.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $15.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $13.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $38.90 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Coliflor a $62.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Apio a $38.90 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $11.00 el manojo.

Uva Red Globo a $45.00 el kilo.

Uva verde Clam a $77.00 el kilo.

Uva roja Clam a $75.00 el kilo.

Cereza a $85.00 el kilo.

Ofertas de pollo, carne y pescado

El Tianguis de Mamá Lucha no se queda únicamente en frutas y verduras. Para la comida de la semana también hay promociones en el área de carnes y pescados.

Nuggets de Pollo Del Día a $48.00pq.

Pechuga de Pollo Corte Americano a $88.00kg.

Arándano a $20.00pq.

Manzana Red Delicious en Bolsa a $35.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pollo Entero a $36.00kg.

Alas Adobadas a $98.00kg.

Pechuga sin Hueso a $170.00kg.

Milanesa de Pechuga a $180.00kg.

Variedad de Empanizados Del Día a $kg.

Carne de Res Molida 70/30 a $56.00pq.

Carne de Res Molida 80/20 a $61.00pq.

Costilla para Asar a $158.00kg.

Pierna de Cerdo con Hueso a $57.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Costilla de Cerdo a $136.00kg.

Mojarra Tilapia a $80.00kg.

Filete Basa Blanco a $86.00kg.

Nuggets Chipipez a $100.00kg.

Si la despensa ya está pidiendo ser surtida de nuevo, revisar primero estos precios puede ayudar a decidir qué conviene comprar y qué productos pueden esperar otra semana.