Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 26 de agosto de 2026

El miércoles puede ser un buen momento para surtir el refrigerador sin que la cuenta del súper se dispare. Este 26 de agosto de 2026, La Comer y Fresko tienen una nueva jornada de promociones con descuentos y precios especiales en frutas, verduras, carnes, pescados y algunos productos básicos.
La selección incluye varios alimentos de consumo cotidiano, por lo que vale la pena revisar los precios antes de hacer la despensa. Entre las opciones más llamativas aparecen el jitomate Saladet a $19.90 el kilo, la zanahoria al mismo precio y la sandía roja a $9.90 el kilo.
Estas son las ofertas de frutas y verduras del 26 de agosto
Para quienes tienen pendiente renovar la fruta y verdura de la semana, el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko contempla productos como:
- Jitomate Saladet a $19.90 el kilo
- Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo
- Papa blanca a $39.90 el kilo
- Aguacate Hass a $39.90 el kilo
- Limón agrio sin semilla a $29.90 el kilo
- Papaya Maradol a $39.90 el kilo
- Calabaza Italiana a $29.90 el kilo
- Zanahoria a $19.90 el kilo
- Piña Miel a $36.90 el kilo
- Chayote sin espinas a $29.90 el kilo
- Nopales a $29.90 el kilo
- Toronja Sangría a $39.90 el kilo
- Lechuga Romana a $16.90 la pieza
- Brócoli a $39.90 el kilo
- Mamey a $49.90 el kilo
- Fresa a $89.90 la pieza
- Naranja Valencia a $39.90 el kilo
- Mandarina a $59.90 la malla
- Plátano Tabasco a $26.90 el kilo
- Pepino a $39.90 el kilo
- Guayaba a $49.90 el kilo
- Mango Paraíso a $29.90 el kilo
- Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo
- Durazno Melocotón a $98.50 el kilo
- Blueberry a $49.90 la pieza
- Chile Poblano a $49.90 el kilo
- Tuna blanca a $25.90 el kilo
- Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo
- Sandía roja a $9.90 el kilo
- Melón Chino a $29.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo
- Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo
También aparecen opciones como fresa, uva blanca sin semilla, durazno, guayaba, blueberry, chile poblano y mamey, aunque algunos de estos productos tienen precios más elevados.
¿Hay ofertas en carne, pollo y pescado?
- Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo
- Milanesa Bola de Res a $259.70 el kilo
- Filete de Salmón a $399.00 el kilo
- Camarón Pacotilla Chiapas a $389.00 el kilo
Otras ofertas en La Comer
- Queso tipo Americano rebanado Lala a $59.00 el empaque de 288 g
- Requesón bajo en grasa Bionda a $80.00 el empaque de 500 g
¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas?
Las promociones corresponden al Miércoles de Plaza del 26 de agosto de 2026. El listado puede actualizarse conforme se incorporen nuevas ofertas, por lo que los precios y la disponibilidad pueden variar dependiendo de la sucursal.
Si vas a hacer el súper este miércoles, revisar primero las promociones puede ser una forma sencilla de reorganizar la lista y darle prioridad a los productos que realmente convienen.