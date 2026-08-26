Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 26 de agosto de 2026

El miércoles puede ser un buen momento para surtir el refrigerador sin que la cuenta del súper se dispare. Este 26 de agosto de 2026, La Comer y Fresko tienen una nueva jornada de promociones con descuentos y precios especiales en frutas, verduras, carnes, pescados y algunos productos básicos.

La selección incluye varios alimentos de consumo cotidiano, por lo que vale la pena revisar los precios antes de hacer la despensa. Entre las opciones más llamativas aparecen el jitomate Saladet a $19.90 el kilo, la zanahoria al mismo precio y la sandía roja a $9.90 el kilo.

Estas son las ofertas de frutas y verduras del 26 de agosto

Para quienes tienen pendiente renovar la fruta y verdura de la semana, el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko contempla productos como:

Jitomate Saladet a $19.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo

Papa blanca a $39.90 el kilo

Aguacate Hass a $39.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $29.90 el kilo

Papaya Maradol a $39.90 el kilo

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Zanahoria a $19.90 el kilo

Piña Miel a $36.90 el kilo

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Toronja Sangría a $39.90 el kilo

Lechuga Romana a $16.90 la pieza

Brócoli a $39.90 el kilo

Mamey a $49.90 el kilo

Fresa a $89.90 la pieza

Naranja Valencia a $39.90 el kilo

Mandarina a $59.90 la malla

Plátano Tabasco a $26.90 el kilo

Pepino a $39.90 el kilo

Guayaba a $49.90 el kilo

Mango Paraíso a $29.90 el kilo

Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo

Durazno Melocotón a $98.50 el kilo

Blueberry a $49.90 la pieza

Chile Poblano a $49.90 el kilo

Tuna blanca a $25.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Sandía roja a $9.90 el kilo

Melón Chino a $29.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo

También aparecen opciones como fresa, uva blanca sin semilla, durazno, guayaba, blueberry, chile poblano y mamey, aunque algunos de estos productos tienen precios más elevados.

¿Hay ofertas en carne, pollo y pescado?

Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo

Milanesa Bola de Res a $259.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón Pacotilla Chiapas a $389.00 el kilo

Otras ofertas en La Comer

Queso tipo Americano rebanado Lala a $59.00 el empaque de 288 g

Requesón bajo en grasa Bionda a $80.00 el empaque de 500 g

¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas?

Las promociones corresponden al Miércoles de Plaza del 26 de agosto de 2026. El listado puede actualizarse conforme se incorporen nuevas ofertas, por lo que los precios y la disponibilidad pueden variar dependiendo de la sucursal.

Si vas a hacer el súper este miércoles, revisar primero las promociones puede ser una forma sencilla de reorganizar la lista y darle prioridad a los productos que realmente convienen.