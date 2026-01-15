Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca unen fuerzas para la construcción de hogares

Cemex construye hogares a familias oaxaqueñas

Con ayuda del programa Patrimonio Hoy de Cemex, familias originarias de la región oaxaqueña accederán a beneficios que les permiten adquirir materiales para la construcción o mejoramiento de sus viviendas así como para recibir asesoría de diseño, control de insumos y acompañamiento durante el proyecto.

Al respecto Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, declaró que “A través de esta colaboración con la Fundación Comunitaria Oaxaca, Cemex impulsará el mejoramiento de más viviendas con un programa que, desde 1998, ha beneficiado a más de 670 mil familias en todo el país, el cual ha sido reconocido internacionalmente por su impacto social, y que es muestra del compromiso de la compañía por el desarrollo de las comunidades y la construcción de un mejor futuro para todas las personas”.

Estas acciones entre la fundación y la compañía buscan brindar una respuesta ante las necesidades que generan las situaciones económicas de la comunidad oaxaqueña.

El esquema de Patrimonio Hoy, considera las capacitaciones para proyectos y programas de ahorros, así como el suministro de materiales de construcción con el cual las familias podrán concluir la construcción de sus viviendas.

Algunos de los materiales a los cuales se puede tener acceso con este programa, son los cementos Cemex, acero y agregados como arena, grava y prefabricados. También material eléctrico, pisos, azulejos, artículos de ferretería y hasta muebles para baño.

En una tierra conocida por las manos que bordan historias, Cemex se suma para tejer un futuro más sólido, esta vez con cimientos y muros. Con esta acción, la compañía mexicana demuestra su capacidad para mezclar su tecnología y la vocación de servicio, con labores que dejan un patrimonio hecho para resistir.