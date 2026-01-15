Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dice que ex trabajadores de IFT pueden interponer demanda laboral

Personal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) recomendó a un grupo de ex trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que presenten su demanda ante los tribunales laborales competentes ante el supuesto incumplimiento de liquidación. Este grupo de inconformes tiende a ser cada vez más pequeño.

Crónica tuvo acceso a la información que el TFCA dio esta semana a las y los representantes del grupo de ex trabajadores inconformes que laboraban en el IFT bajo la modalidad de libre designación y sin estabilidad laboral.

En la reunión, sin carácter vinculatorio al proceso laboral que iniciarían los ex trabajadores del IFT, también estuvo presente un mediador de la Secretaría de Gobernación, luego de que el pasado 9 de noviembre algunos de los ex trabajadores inconformes decidieron bloquear durante varias horas la avenida Insurgentes Sur.

Por su parte, los representantes de los ex trabajadores del extinto IFT, a través de su representante, manifestaron su solicitud de que la CRT realice el pago de sus liquidaciones, por considerar que también tienen derecho a recibirlas.

El TFCA reiteró que la CRT se encuentra “impedida normativamente para realizar el pago solicitado” y enfatizó a los ex trabajadores que están en tiempo para ingresar su demanda, ya sea por la vía laboral o por la vía administrativa (individual o colectiva), y que de resultar favorable para ellos, se condenará a la CRT a realizar el pago en montos y términos que corresponda.

Asimismo refirió que el documento denominado “Aviso de Cambio de Situación de Personal”, fue firmado por los trabajadores, de común acuerdo y a entera satisfacción, y que éste puede ser reconocido como una renuncia voluntaria. Y reiteró que la reunión no constituía una conciliación, sino una “mediación” y una asesoría no vinculante.