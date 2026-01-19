México logra recaudación récord de impuestos en 2025 sin aumentar tasas fiscales

El Gobierno de México anunció este lunes que al cierre de 2025 el país alcanzó una cifra histórica en recaudación tributaria, con más de 6 billones de pesos captados, lo que representa un récord absoluto en ingresos fiscales sin necesidad de subir los impuestos existentes, por lo que para 2026 el SAT y Hacienda van por una mayor recaudación con la intensificación de auditoría y vigilancia contra órganos vinculados a eventos de corrupción como manufactureras y en aduanas, donde todavía se detecta mayor fuga de recursos fiscales.

El informe fue dado a conocer por las autoridades fiscales en Palacio Nacional, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este resultado se logró gracias a una mayor eficiencia en la recaudación y al combate a la evasión fiscal. En términos reales, la recaudación creció alrededor de 4.6 % respecto a 2024, lo que equivale a 487 mil millones de pesos adicionales captados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que con esta cifra, México no solo superó lo registrado en 2024, sino que también excedió lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, lo que representa un cumplimiento por encima de las expectativas fiscales nacionales.

Las autoridades destacaron que este crecimiento se dio sin implementar nuevos impuestos ni modificar las tasas vigentes, sino más bien mediante una mejor labor de fiscalización, trabajo coordinado entre SAT y otras instancias gubernamentales para reducir la evasión y mejorar el cumplimiento de obligaciones por parte de contribuyentes.

Uno de los aspectos más importantes del informe fue el aumento en la recaudación relacionada con el comercio exterior y aduanas, donde los ingresos por exportación, así como por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importación y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), crecieron aproximadamente 16 % en términos reales respecto a 2024, aportando significativamente al total de los ingresos tributarios.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que este incremento “no se debió a medidas coercitivas contra los contribuyentes cumplidos”, sino a un trabajo más eficaz en la fiscalización de quienes evaden sus responsabilidades fiscales, así como la modernización de sistemas y procesos para facilitar el pago oportuno de impuestos.

Además, desde la SHCP se informó que los recursos adicionales que ingresaron a las arcas del gobierno se destinarán a financiar programas sociales, servicios públicos y obras de infraestructura en todo el país, con miras a fortalecer el desarrollo económico y social de México durante 2026.

Las autoridades también compartieron que, pese a los avances, se mantienen desafíos como la existencia de prácticas de evasión fiscal que requieren atención continua. Por tal motivo, el SAT y Hacienda anunciaron que para 2026 intensificarán mecanismos de auditoría y vigilancia, sobre todo en sectores donde todavía se detecta mayor fuga de recursos fiscales.

En términos políticos y económicos, este récord de recaudación representa un aliciente para el gobierno, que busca demostrar que es posible ampliar la base de contribuyentes y fortalecer las finanzas públicas sin imponer cargas adicionales a la población, una premisa que será clave en la propuesta del Paquete Económico para el año entrante.