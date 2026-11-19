Inmobiliaria R4 obtiene sentencia favorable

El pasado 18 de noviembre un juez federal de materia mercantil resolvió a favor de Inmobiliaria R4 en el juicio promovido por la familia Barbachano y la empresa Mayaland, S.A, después de casi tres años de proceso legal.

La sentencia emitida por el juez, deja claro que la cancelación del contrato realizada por la parte vendedora en octubre de 2020 no fue válida y ordenó a ambas partes cumplir con los compromisos establecidos en el contrato de agosto de 2020 y sus modificaciones.

Esta resolución se traduce en un importante triunfo legal para Inmobiliaria R4, ya que reconoce la vigencia del acuerdo relacionado con los terrenos donde se encuentran los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, así como los derechos y permisos correspondientes.

La Inmobiliaria R4 reafirma su posición jurídica sobre los inmuebles y su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos establecidos.