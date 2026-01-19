¿Qué es Fieldwood Energy?: la empresa que compró Carlos Slim para entrar al negocio petrolero

Carlos Slim adquiere Fieldwood Energy E&P México Grupo Carso informó la compra de la petrolera Fieldwood México, lo que le brinda el control total de los campos Ichalkil y Pokoch en Campeche.

Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la adquisición de una subsidiaria de Lukoil en México, la cual cuenta con el control de los campos Ichalkil y Pokoch en el Golfo de México.

Este lunes 12 de enero, el grupo a cargo de Slim informó a la BMV a través de un comunicado que, el acuerdo con la petrolera rusa para adquirir el 100% del capital social de su empresa Fieldwood México tuvo el costo de más de doscientos millones de dólares.

Carlos Slim busca expandirse en el sector petrolero de México

El anuncio realizado por el conglomerado Carso informó a la Bolsa Mexicana de Valores que, a cambio de obtener el 100% de control de la subsidiaria en México de la petrolera Lukoil, pagaron $270 millones de dólares, comprometiéndose a pagar una deuda de $330 millones de dólares con la empresa rusa como vendedor.

Esta compra incluye Fieldwood México, la cual es titular de manera directa e indirecta de Fieldwood Energy de México y Fieldwood Energy E&P México, no obstante, la operación está sujeta a ciertas condiciones tales como la obtención de las autorizaciones gubernamentales y corporativas correspondientes.

La transacción se llevó a cabo mediante la filial Zamajal, propiedad de la compañía liderado por Slim, la cual también fue utilizada para la adquisición de Petrobal Upstream Delta 1 —conocido actualmente como Mx Delta NRG 1—, en el año 2024; esta subsidiaria es titular del 50% de participación en el Área Contractual 4, ubicada frente a la Costa de Campeche.

Con la reciente transacción, Grupo Carso tendrá control también de los campos Ichalkil y Pokoch, los cuales representan el otro 50% de actividad en el área contractual mencionada y completa el dominio de Slim al 100% en este campo.

¿Qué es Fieldwood Energy y por qué es importante su adquisición por parte de Grupo Carso?

Fieldwood Energy E&P México es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas que, anteriormente, fue subsidiaria de Lukoil y ahora pertenece a Grupo Carso tras el acuerdo llevado a cabo entre la empresa petrolera rusa y el conglomerado Slim, anunciado este lunes.

Esta subsidiaria opera el 50% del Área Contractual 4 (campos Ichakil y Pokoch) que se ubica en aguas someras frente a Campeche, compartiendo su operación con Petrobal, que actualmente es controlada por Grupo Carso desde su adquisición en 2024.

En enero del año 2016, el Gobierno de México suscribió el contrato CNH-R01-L02-A4/2015 —a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos—, que declaró el consorcio entre Fieldwood Energy E&P México como socio operador, señalando a Petrobal Upstream Delta 1 como el socio financiero de la producción compartida del Área Contractual 4.

Ahora, tras la reciente adquisición de Fieldwood México por Grupo Carso, se prevé que Carlos Slim tomará el 100% de control en el área petrolera de Campeche.

Sin embargo, todavía hacen falta las autorizaciones regulatorias correspondientes con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Secretaría de Energía en México; mientras que, en Estados Unidos, se necesita la autorización expresa y específica de la transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).