Entre enero y mayo aumentan remesas interanual en 2.8%: Banxico

A pesar de la política antiinmigrante de Donald Trump, las remesas de connacionales registraron alzas en los primeros cinco meses del año (Cuartoscuro)

Envíos de dinero de connacionales — El Banco de México (Banxico) informó este miércoles en un reporte que el país recibió 25,287 millones de dólares en remesas entre enero y mayo pasados, lo que representó un alza interanual del 2.8 %, con lo que mantiene una tendencia ascendente, en comparación con el 2025 que tuvo descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antimigratorias de Estados Unidos.

El reporte del banco central destaca que a México llegaron 520 millones de dólares más por envíos de dinero de connacionales, en su mayoría de Estados Unidos, y que superan los 24,588 millones de dólares recibidos en los primeros cinco meses de 2025.

Sin embargo, según el Banxico, el número de operaciones cayó un 2.3 % hasta 62,99 millones, el 99.2 % de ellas fueron transferencias electrónicas.

El informe refiere que sólo en mayo pasado, México captó 5,611 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3.8 % y respecto a abril, las remesas aumentaron un 6.7 %.

En lo que respecta al quinto mes del 2026, hubo una disminución interanual del 1.7 % en el número de remesas recibidas, hasta las 13,9 millones de operaciones, pero el monto promedio aumentó un 5,6 % hasta los 404 dólares.

En su mismo reporte, el Banxico resaltó que los residentes en México enviaron al exterior remesas por 108 millones de dólares, un aumento interanual del 25.9 %.

Durante 2025, México recibió 61,791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

De acuerdo con el Gobierno Federal, de los más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, casi la mitad son indocumentados y sus envíos de dinero a sus familias en territorio mexicano representan cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

La Crónica de Hoy 2026