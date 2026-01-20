¿Desaparecerán las TV de Sony? Se alía con empresa china TCL; esto pasará con sus televisores

Sony y TCL Ambas empresas llegaron a un acuerdo para una alianza estratégica en el mercado de pantallas a nivel mundial que comenzaría en 2027

Una nueva era en la tecnología de pantallas está a punto de comenzar con la nueva alianza entre Sony y TCL. La empresa japonesa, conocida durante décadas por ser una de las líderes en desarrollo y venta de televisores así como otros artefactos de entretenimientos, logró un acuerdo con la compañía china para que ahora sean ellos quienes se encarguen de la manufacturación de estos y otros dispositivos a partir de 2027.

¿Cuál fue el anuncio de Sony y su alianza con TCL?

Por medio de un comunicado, la compañía japonesa informó que tiene un memorando de entendimiento para realizar una “alianza estratégica” con TCL Electronics, quien tendrá el 51% de participación en este nuevo negocio (lo que representa las acciones mayoritarias), mientras que Sony se quedaría con el 49%. De esta manera, se espera que ambas partes firmen el acuerdo para comenzar operaciones a partir del mes de abril del año 2027.

De acuerdo con el CEO de Sony, Kimio Maki, el objetivo principal de esta decisión es combinar la experiencia de ambas compañías para crear productos con un nuevo valor para sus clientes en todo el mundo y seguir ofreciendo las mejores experiencias audiovisuales.

Entonces... ¿Ya no habrá televisiones Sony?

No obstante, las pantallas que sean fabricadas por esta nueva compañía, seguirán siendo presentadas con la marca Sony y BRAVIA que aparecen actualmente en sus dispositivos. La diferencia será estarán hechas en China y no en Japón. Además, las principales decisiones en cuanto a costos, distribución, avances, desarrollo etc... serán tomadas por TCL a partir de que el acuerdo entre en vigor.

“La nueva compañía se basará en la dilatada experiencia de Sony en imagen y sonido de alta calidad, reconocimiento de marca, cadena de suministro y otras capacidades de gestión operativa, a la vez que aprovechará la tecnología de pantalla de vanguardia de TCL, su base empresarial global, su amplia competitividad en costes y su cadena de suministro integrada verticalmente”, anuncia el comunicado.

¿Cuáles son los posibles escenarios de Sony tras el acuerdo con TCL?

De acuerdo con analistas especializados en tecnología y negocios, el giro de Sony tiene múltiples implicaciones. Por un lado, uno de los mayores beneficios son la mayor capacidad de producción, los menores costos de elaboración y la mayor capacidad de distribución, lo que los puede ayudar a reducir los precios y seguir ganando terreno en el mercado de las Smart TV.

Por otra parte, también está la incertidumbre de perder el control principal del rumbo de la empresa, lo que algunos temen que impacte directamente en cuestiones de calidad, sello característico de Sony en sus diferentes áreas de tecnología a lo largo de los años. En caso de que algo así ocurra, la marca podría comenzar a diluirse progresivamente y terminar siendo absorbida por completo en el largo plazo.