Huelga en Monte de Piedad: cómo pagar, refrendar y conservar tus empeños durante el paro

Para muchos usuarios del Nacional Monte de Piedad, la reciente huelga que inició el 1 de octubre de 2025, ha representado un momento de incertidumbre, sobre todo para aquellos que tienen empeñado algún objeto y que no tienen la seguridad de que sus objetos volverán a sus manos.

Este paro de labores que ha extendido el cierre de más de 300 sucursales en todo México por más de 110 días, y ha generado otra preocupación entre miles de personas que dependen de este servicio para obtener dinero de emergencia a cambio de empeñar sus bienes.

La protesta del sindicato ha dejado fuera de operación la atención presencial, lo que significa que no se pueden empeñar nuevos artículos ni acudir físicamente a las oficinas para pagar, refrendar o recuperar prendas. Sin embargo, la institución ha puesto a disposición mecanismos alternativos y medidas especiales para proteger los intereses de los clientes y evitar que pierdan sus bienes.

¿Qué pasa con tus objetos empeñados?

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es si sus bienes empeñados corren riesgo durante la huelga. La buena noticia es que los artículos no están en riesgo inmediato de perderse, ya que se encuentran resguardados en las bóvedas del Monte de Piedad bajo estrictas medidas de custodia.

¿Cómo refrendo mis prendas durante la huelga del Monte de Piedad?

Aunque las sucursales están cerradas, los clientes pueden seguir realizando pagos, refrendos y liquidaciones a través de las plataformas digitales oficiales, como:

La Mi Monte App en dispositivos móviles

en dispositivos móviles La plataforma web oficial

Pagos mediante transferencias bancarias (SPEI)

Depósitos en tiendas de conveniencia como OXXO

Pago en bancos como Banamex

Estas opciones permiten cumplir con las obligaciones contractuales sin acudir en persona, lo que ayuda a que los objetos empeñados no pasen al proceso de comercialización ni se venda.

¿Qué pasa si no pago?

Si no realizas el pago, refrendo o liquidación de tu empeño dentro del plazo establecido —aun durante la huelga— tu prenda puede entrar al proceso de comercialización, es decir, podría ser puesta a la venta una vez que concluyan las prórrogas otorgadas por la institución.

La huelga no cancela los contratos de empeño. Los contratos siguen vigentes y las obligaciones del cliente también. En este sentido, los pagos siguen siendo obligatorios, pero pueden hacerse en línea o en canales alternos, como:

App Mi Monte

Sitio web oficial

Transferencia SPEI

Tiendas OXXO

Bancos autorizados como Banamex

¿Qué ocurre si no pago ni refrendo?

Si no realizas ningún pago y dejas pasar las fechas extendidas:

Tu prenda pierde la protección temporal otorgada durante la huelga. El contrato se considera vencido. El bien empeñado puede ser enviado a comercialización cuando se normalicen las operaciones. No hay recuperación posterior del objeto, aun cuando la huelga haya sido la causa del retraso, si existían opciones de pago disponibles.

Nacional Monte de Piedad Nacional Monte de Piedad (La Crónica de Hoy)

¿Cuándo son las nuevas fechas límite para pagos y refrendos?

Con la paralización de operaciones presenciales, el Monte de Piedad ha implementado extensiones en las fechas límite de pago y refrendo. Esto significa que las fechas de comercialización de empeños que vencían entre septiembre y enero se han movido hacia adelante, brindando más tiempo para cumplir con los pagos.

Además, todos los clientes recibirán un refrendo adicional, incluso si ya habían alcanzado el número máximo de renovaciones permitidas en su contrato. Lo más importante que debes de saber es que durante el periodo de huelga no se cobrarán comisiones por custodia, y algunos pagos en tiendas o bancos se realizan sin costo extra.

Estas medidas buscan reducir el impacto directo que la huelga tiene en las familias que dependen del Monte de Piedad como alternativa financiera, especialmente en un contexto económico difícil para muchos.

¿Se pueden empeñar nuevos artículos?

No. Mientras la huelga continúe, no es posible empeñar nuevos objetos, ya que no hay personal en las sucursales para recibirlos, valuarlos ni otorgar los préstamos de inmediato. Esto ha dejado a miles de personas sin acceso a una opción tradicional de crédito de corto plazo.

Finalmente, aunque el servicio presencial está suspendido, la institución ha mantenido comunicación constante con sus clientes a través de redes sociales y su sitio oficial.

