Corporativo Kosmos refrenda su compromiso con México y el servicio alimentario

Corporativo Kosmos, empresa mexicana con más de cinco décadas de trayectoria, reafirmó su compromiso con el país y con las instituciones a las que brinda servicio, al destacar su historia, crecimiento y principios que ha guiado su desarrollo desde su fundación en 1964.

De acuerdo con información institucional, la empresa tuvo su origen como una pequeña carnicería familiar en la Ciudad de México, impulsada por el esfuerzo, la constancia y el trabajo honesto. Con el paso del tiempo, este proyecto inicial se transformó en un grupo empresarial con presencia a nivel nacional, especializado en la producción, distribución y entrega de alimentos tanto para instituciones públicas como privadas.

Actualmente, Corporativos Kosmos cuenta con más de 30 centros de distribución en distintas regiones del país, así como una flota de transporte que le permite atender diariamesnte a escuelas, hospitales, centros de readaptación social, e,presas y dependencias gubernamentales. Esta operación se apoya de procesos especializados de almacenamiento, refrigeración y logística, diseñados para garantizar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a su destino.

La empresa señaló que su red logística conecta comunidades grandes y pequeñas, con el objetivo de asegurar el acceso a alimentos de calidad en distintos puntos del territorio nacional. Este enfoque ha permitido consolidar cadenas de suministro confiables, especialmente en sectores donde la alimentación es un elemento fundamental para el bienestar de la población.

En un ámbito tan sensible como el alimentario, Corporativo Kosmos subrayó que la calidad y la seguridad son pilares centrales de su operación. Por ello, sus procesos cumplen con certificaciones nacionales e internacionales en materia de higiene, inocuidad y calidad alimentaria, lo que garantiza que cada producto entregue cumpla con los más altos estándares sanitarios.

La solidez de la empresa, indicó el comunicado, también se debe al trabajo de más de 10 mil colaboradores y colaboradoras en todo el país. La organización promueve el empleo formal, la capacitación continua y la responsabilidad social, como parte de su compromiso con el desarrollo económico y social de México.

Además de su labor productiva, Corporativo Kosmos destacó que su crecimiento ha contribuido al fortalecimiento del tejido productivo nacional, al generar oportunidades laborales y apoyar a diversos sectores a través de su operación diaria.

Desde sus inicios, la empresa ha conducido sus actividades bajo principios de honestidad, respeto y vocación de servicio. Estos valores, afirmó, no solo definen su forma de trabajo, sino también su responsabilidad frente a la sociedad y las instituciones a las que sirve.

En este contexto, Corporativo Kosmos reiteró su compromiso de seguir operando con profesionalismo, responsabilidad y apego a la ley, honrando el legado que dio origen al grupo empresarial y que permanece vigente hasta hoy bajo el lema que lo identifica: “Pasión por cumplir”.