Llega a México la firma financiera SafeBrok; inicia expansión en América

La firma financiera identificó en el país una base creciente de inversionistas

Con el objetivo de construir infraestructura financiera, y una red de asesoría con estándares internacionales, la firma internacional de asesoría financiera SafeBrok llega a México como el primer paso de un plan regional que busca escalar este modelo en el continente americano en el corto y mediano plazo.

La firma financiera identificó en el país una base creciente de inversionistas, mayor sofisticación financiera y una demanda real de asesoría independiente, estructurada y transparente.

La decisión de iniciar la expansión americana desde México responde a una lectura estratégica del entorno financiero local, explica el presidente de SafeBrok, Daniel Suero Alonso.

MENOR TOLERANCIA

En un evento realizado en la Ciudad de México que formó parte de la primera convención global de SafeBrok, celebrada en Lisboa, Madrid , bajo una misma hoja de ruta estratégica, el CEO explicó el cambio estructural que atraviesa el sector financiero a nivel global con clientes más informados, menor tolerancia a productos opacos y una exigencia creciente de acompañamiento real en la toma de decisiones patrimoniales.

Suero Alonso explicó que la manera de erradicar la desconfianza hacia las actividades y operaciones de este tipo de empresas es la transparencia y rendición de cuentas.

“La única manera de trabajar en la confianza es ser lo más público y transparente posible, por eso la regulación es vital. Estamos sujetos a reguladores como las Bolsas donde cotizan las grandes empresas que anual y trimestralmente presentan todos sus informes y abren sus libros para darle confianza a sus inversores”, abundó

En este contexto, SafeBrok apuesta por profesionalizar la figura del asesor financiero, dotándolo de procesos claros, tecnología avanzada y formación continua.

El objetivo es elevar el nivel de la asesoría financiera y ofrecer procesos comprensibles, trazables y alineados con el largo plazo, independientemente del tipo de inversión

El evento fue encabezado por l Suero Alonso, y Eva Benítez, directora de Inversiones del grupo, quienes compartieron la visión de la compañía para los próximos años y el papel estratégico que México jugará en ese crecimiento.

La operación en México –agregaron--no se concibe como un esfuerzo aislado, sino como el primer paso de un plan regional que busca escalar el modelo de SafeBrok en América mediante una red digital, metodológica y humana, adaptada a los distintos contextos del continente. Visión global y liderazgo internacional

Durante el evento, SafeBrok anunció también el impulso de su modelo de franquicias virtuales, una estructura diseñada para escalar su red de asesores en América de forma eficiente, apoyándose en tecnología, formación centralizada y procesos digitales, sin perder el trato personalizado.

Con esta llegada, SafeBrok inicia una nueva etapa en América, apostando por México como centro de operaciones, talento y crecimiento, y consolidando un modelo que combina metodología, tecnología y acompañamiento humano como pilares de su propuesta de valor.