Expertos señalan que en México es limitada la inversión eléctrica

Sector energético en México

Tras la apertura a la inversión privada en México, la directora general de Iberdrola México, Katia Somoano, aseguró que la electricidad es el motor de la economía nacional, señaló además que se necesita acelerar el desarrollo de redes eléctricas, permisos, almacenamiento e infraestructura de gas para convertir la oportunidad en crecimiento económico.

La directora expuso que empresas en el norte tienen una limitante para expandirse derivada de que sus facturas eléctricas son un 30 y 40% más que sus competidores en Texas. Además, afirmó que este plan debe realizarse bajo la protección del estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar la energía a los centros industriales.

Por otro lado, el vicepresidente de asuntos externos y desarrollo de negocios en Valía Energía, Jonathan Pinzón, aseguró que México domina la planeación del Estado, con prioridades como competitividad, seguridad energética, tarifas y transición energética. No obstante, señaló que la la simplificación de trámites -Plan México- es positiva pero insuficiente, al señalar que esta debe concentrarse en la red eléctrica, inversión pública y privada.

Por su parte, Leonardo Robles, vicepresidente comercial y desarrollo de negocios y alianzas de TC Energía, añadió que la infraestructura energética toma años y que la energía que se requiere para el próximo año debió comenzar a construirse tres o cuatro años antes, quién además consideró positiva la discusión sobre la explotación de gas no convencional mediante fracturación hidráulica o ‘fracking’ en regiones del norte del país, como Burgos y Salinas.

Para finalizar los expertos coincidieron en que México conserva ventajas por su punto geográfico, su demanda creciente y el interés de los inversionistas donde el gas juega un papel determinante para sostener la inversión a largo plazo.