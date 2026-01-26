Los tres autos más baratos en México en 2026: precio de los más económicos (Hyundai)

Al buscar un auto barato en el mercado de automóviles nuevos, no solo se trata de encontrar el que tenga el precio más bajo; hay que considerar un equilibrio entre la máxima utilidad según nuestro presupuesto.

Desde la ingeniería, se deben evaluar aspectos como la movilidad, el consumo de combustible y la disponibilidad de refacciones económicas y fáciles de conseguir.

En 2026, los autos de gama baja no necesariamente significan menor aprovechamiento de tu dinero, pues este tipo de vehículos, caracterizados por motores de baja cilindrada y dimensiones compactas, también han avanzado en tecnología de entrada.

Esto representa una gran oportunidad para adquirirlos mediante una compra inteligente.

A continuación, te compartimos los tres autos más baratos de 2026 en México. Estos son los costos de entrada; sin embargo, eso no significa que lo que ofrecen se quede solo en lo básico. Te sorprenderán.





MG 3 “Diseñado para ser el primero”

Con un motor de combustión de 1.5 litros y 108 caballos de fuerza, ofrece un equilibrio adecuado para la conducción en ciudad, priorizando eficiencia y suavidad de manejo. Su potencia es suficiente para desplazamientos urbanos, incorporaciones al tráfico y trayectos cotidianos sin exigir el motor.

Su diseño moderno aporta estética y seguridad, al estar equipado con sistemas avanzados como TJA, FCW, LKA, ACC, LDW y hasta seis bolsas de aire. Este sedán cuenta con una pantalla touch de 10.25 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

Con un spoiler trasero acompañado de luces traseras estilo estela, característica emblemática de MG, no solo se añade un estilo agresivo, sino que también se mejora el desempeño y la estabilidad del vehículo.

De acuerdo con el sitio oficial de MG Motor, el MG3 1.5 L COOL MT tiene un precio de entrada de 249,000 pesos, posicionándose como uno de los vehículos más económicos y accesibles del mercado.

Los tres autos más baratos en México en 2026: MG3 (Mg )

Hyundai Grand i10 2026: ágil y moderno

El Hyundai Grand i10 2026 combina diseño moderno, eficiencia y tecnología ideal para la ciudad. Es un subcompacto práctico, ágil y pensado para el uso diario.

En la página oficial de Hyundai México, este vehículo se encuentra disponible a un precio de entrada de 262,000 pesos, uno de los más económicos en agencia.

Además, se ofrece una promoción sujeta a aprobación de crédito con mensualidades desde 2,999 pesos, tasa del 10.49%, enganche del 44% y un plazo de 72 meses.

El Hyundai Grand i10 2026 ofrece un motor de combustión interna de 1.5 L con 108 caballos de fuerza, transmisión manual para los amantes del manejo tradicional, dirección asistida eléctrica y la incorporación de frenos ABS, todo desde su versión de entrada.

Los tres autos más baratos en México en 2026: precio de los más económicos (Hyundai)

Renault Kwid: diseño moderno, tecnología práctica y comodidad en cada detalle

¿Quién dijo que los autos de entrada no ofrecen tecnología avanzada? El Renault Kwid cuenta con siete sistemas avanzados de asistencia a la conducción, un amplio espacio en la cajuela con 1,100 litros y una pantalla táctil integrada de 8 pulgadas.

El Renault Kwid presenta un diseño tipo SUV compacto, con 185 mm de altura al suelo y un estilo urbano. Su nuevo color gris Cassiopée, rines de aluminio en color negro y detalles en verde Citron en los retrovisores le dan un carácter distintivo.

Incluye un tablero con clúster digital y un diseño moderno en la tapicería que mantiene la comodidad. Su precio de entrada es de 251,000 pesos, según la página oficial de Renault.

Los tres autos más baratos en México en 2026: Renault Kwid (Renault )

Recomendaciones al comprar autos económicos

Te invitamos a revisar las especificaciones técnicas y a mantener expectativas adecuadas, considerando que se trata de automóviles con los precios más bajos del mercado. Aunque existen otras posibilidades, para este ranking se tomó en cuenta una combinación entre precio y eficiencia.

Asimismo, se recomienda realizar la compra únicamente en centros exclusivos y agencias oficiales para evitar fraudes.