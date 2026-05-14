Aprueban créditos para infraestructura en 26 municipios de Hidalgo

Hidalgo

Los Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), aprobó el financiamiento de recursos que permitirán a 26 municipios, en Hidalgo, contratar servicios de instituciones financieras.

Esta propuesta permitirá que las obras y proyectos accedan a un mayor financiamiento que permita que las obras cubran un mayo número de obras sociales.

Los municipios listados como prioridad para acceder a los financiamientos son: Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huehuetla, Huejutla, Jacala, Juárez, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Pacula, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Por otro lado, los financiamientos, tulizarán un fondo federal, cuyo objetivo principal es el drenaje, agua potable, electrificación , vivienda u obras relacionadas a los servicios básicos, donde el Congreso local aprobó además que el municipio de Huazalingo pueda contratar un financiamiento de largo plazo por hasta 13 millones 723 mil 706.07 pesos; esta propuesta fue avalada con 22 votos a favor.

Sumado a esto el diputado, Francisco Javier Téllez Sánchez, puntualizó que los recursos están destinados a obras, acciones sociales básicas e inversiones dirigidas principalmente a población en situación de pobreza extrema y localidades con alto o muy alto rezago social.