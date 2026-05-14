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El crédito otorgado fue de 13.7 millones de pesos para Huazalingo

Aprueban créditos para infraestructura en 26 municipios de Hidalgo

Por Natalia Canul Rosas
Hidalgo

Los Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), aprobó el financiamiento de recursos que permitirán a 26 municipios, en Hidalgo, contratar servicios de instituciones financieras.

Esta propuesta permitirá que las obras y proyectos accedan a un mayor financiamiento que permita que las obras cubran un mayo número de obras sociales.

Los municipios listados como prioridad para acceder a los financiamientos son: Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huehuetla, Huejutla, Jacala, Juárez, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Pacula, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Por otro lado, los financiamientos, tulizarán un fondo federal, cuyo objetivo principal es el drenaje, agua potable, electrificación , vivienda u obras relacionadas a los servicios básicos, donde el Congreso local aprobó además que el municipio de Huazalingo pueda contratar un financiamiento de largo plazo por hasta 13 millones 723 mil 706.07 pesos; esta propuesta fue avalada con 22 votos a favor.

Sumado a esto el diputado, Francisco Javier Téllez Sánchez, puntualizó que los recursos están destinados a obras, acciones sociales básicas e inversiones dirigidas principalmente a población en situación de pobreza extrema y localidades con alto o muy alto rezago social.

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