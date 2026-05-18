Bolsa Mexicana cierra con Cemex, Banorte y Coca-Cola Femsa a la alza

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó este lunes con un mercado marcado por la expectativa económica global. Donde las empresas con mejor desempeño fuero: Cemex, Banorte y Coca-Cola FEMSA.

Cemex, continuo mostrando fortaleza tras su estrategia impulsada por la eficiencia y reducción de costos, la cementera ha mantenido una tendencia a la alza, que además ha sido impulsada por el entorno favorable en construcción e infraestructura.

La segunda en tener emisiones fuertes fue Grupo Financiero Banorte, que logró mantenerse sólida gracias al crecimiento del crédito y la estabilidad del sistema bancario mexicano.

También durante la jornada destacó Coca-Cola FEMSA, una de las compañías de mayor relevancia en el mercado bursátil mexicano. Cuyas acciones mantuvieron resultados financieros estables manteniendo el interés e inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Por otro lado, Peñoles continua encabezando pérdida tras una toma de utilidades fuerte, la minera se vio afectada por el ajuste internacional de los metales y la volatilidad del sector minero.

Especialistas han señalado que el mercado mexicano continua en resiliencia, cuyos cambios pueden verse afectados por la inflación global, las tasas de interés y el comportamiento del dólar durante las próximas semanas.