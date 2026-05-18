La economía en México ¿Se recupera?

La economía mexicana continua con una fortaleza del peso frente al dólar, que junto con la inflación muestran un entorno de crecimiento moderado. Expertos han señalado que continúan las preocupaciones sobre el crecimiento económico y el comportamiento en alimentos y energéticos en el país.

El tipo de cambio del peso se mantiene en el rango de 17.2 a 17.4 pesos por dólar, cuyo respaldo de mercados internacionales y la política monetaria del Banco de México (Banxico) han constituido que la moneda mexicana continúe siendo pilar de la economía durante 2026.

Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 4.45% anual durante el mes de abril, según datos de Banxico, cifra que se encuentra por debajo del meses anteriores, aunque sigue 1.45% encima de la meta establecida por Banxico (3%).

La inflación Subyacente (elimina productos de alta volatilidad) se colocó en 4.26% mientras que la no subyacente alcanzó 5.08% (impulsada principalmente por alimentos y energéticos).

Frente al panorama internacional Banxico decidió reducir su tasa de interés de referencia en 6.50% , marcando un ciclo de recortes desde 2024. La decisión fue tomada en medio del señales de desaceleración económica y una actividad productiva débil durante el primer trimestre del año.

Por otro lado, analistas señalan que continua la cautela de los inversionistas ante el panorama económico global y las expectativa de decisiones monetarias marcadas por E.U.A., donde la Bolsa Mexicana ha reportado movimientos moderados en el índice S&P/BVM IPC, que ronda actualmente las 70 mil unidades.

Frente a todos estos indicadores especialistas han señalado que aunque algunos indicadores muestran estabilidad, la economía mexicana continua por debajo del crecimiento económico esperado, aunque la persistencia inflacionaria y las tensiones internacionales podrían impactar en el precio del petróleo, comercio y comportamiento del mercado en los próximos meses, según los analistas.