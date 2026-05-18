ASEA detecta chapopote en zona de Cantarell tras monitoreo en el Golfo de México

Sobrevuelo de inspectores de la ASEA por varias plataformas de Pemex en el Golfo de México

Derrame de crudo — Personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), identificaron plumas asociadas a la chapopotera de Cantarell y observaron su dispersión sobre la superficie marina, durante un sobrevuelo en distintos puntos del Golfo de México para supervisar los avances en la atención del derrame de hidrocarburos ocurrido en días pasados.

Los inspectores que revisan los avances en la contención del derrame reportado hace más de una semana, iniciaron un sobrevuelo desde la terminal Aérea de Pemex en Ciudad del Carmen hacia la Sonda de Campeche, para supervisar un conjunto de instalaciones, costa afuera, destinadas a la producción de hidrocarburos.

Fue durante el recorrido aéreo en las instalaciones de Akal-C, un Activo de Producción en Cantarell, donde los inspectores de la ASEA constataron que la instalación opera con normalidad, además de constatar que sobre el mar había plumas (de hidrocarburo) en los alrededores del centro de proceso que, de acuerdo con el informe de Pemex, están asociadas a la chapopotera de Cantarell.

En su reporte, los inspectores refieren que sobre la Chapopotera Cantarell se detectó que una embarcación realizaba actividades de dispersión mecánica, mediante el uso de agua, como parte de las acciones de atención que se implementan en el área.

Asimismo, identificaron plumas asociadas a la chapopotera de Cantarell y observaron su dispersión sobre la superficie marina.

Sobrevuelo y monitoreo de trabajos sobre el derrame de crudo en el Golfo de México

Por otra parte y al sobrevolar Ku-S, una plataforma activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, se constató que la instalación opera de manera normal y no se observaron irregularidades o presencia de chapopote sobre el espejo de agua.

En Ku-A, Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, se constató que la instalación también opera normalmente y no se observaron anomalías en el agua.

La instalación en Ku-M, Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, también opera de modo normal, no se detectaron iridiscencias sobre el agua.

En Ku-H, Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, la instalación se encontró en operación normal; no se observaron iridiscencias en el agua.

Durante el recorrido aéreo en FPSO Yúum K’ak’ Náab, Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, se constató la operación normal de la instalación tipo FPSO Yúum K’ak’ Náab; tampoco se detectaron iridiscencias sobre el espejo de agua. En este punto se constató la correcta transferencia de hidrocarburos de la instalación hacia una embarcación de almacenamiento y transporte.

La Crónica de Hoy 2026