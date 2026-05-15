Fitch Ratings eleva calificación de Banco Multiva; alcanza uno de los niveles más altos

La agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de Banco Multiva y de la Casa de Bolsa Multiva de ‘A(mex)’ a ‘A+(mex)’, uno de los niveles nacionales más altos, por el fortalecimiento de su perfil y el crecimiento sostenido de sus operaciones financieras.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, ambas entidades han “evidenciado mejoras consistentes en sus métricas de calidad de activos y en sus niveles de rentabilidad por encima del promedio histórico”.

Uno de los elementos clave de esta mejoría es la estrategia que implementó el Grupo Financiero Multiva hace tres años, enfocada en sectores estratégicos como infraestructura, energía, agua, agronegocios, inmobiliario y financiamiento gubernamental.

A partir de este modelo, la institución perteneciente a Grupo Vazol de Olegario Vázquez Aldir ha incrementado su capacidad para estructurar proyectos de mayor complejidad, al tiempo que ha elevado su rentabilidad.

Fitch Ratings destacó que los ingresos operativos de Multiva ascendieron a mil 596 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 30.6%.

“Consideramos que el desarrollo del negocio fiduciario respalda, adicionalmente, la estabilidad y la diversificación de los ingresos y refuerza la posición competitiva del banco… Se espera que Banco Multiva mantenga una generación sostenida de ingresos, alineada con el nivel actual de calificación”, destacó la calificadora en un comunicado.

Mantiene la máxima calificación de corto plazo

A la par de esta mejoría, Banco Multiva también se mantuvo entre las instituciones mejor evaluadas en capacidad de pago de deuda y ratificó su calificación ‘F1(mex)’, la más alta en la escala de Fitch.

Con esta calificación, el banco demuestra que tiene la “más alta capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país”.

La mejora en las calificaciones también refleja la estrategia impulsada por la directora general, Tamara Caballero, para fortalecer la institución en el entorno digital y la inversión de 170 mil millones de pesos anunciada por Olegario Vázquez Aldir en junio de 2025 para financiar proyectos durante los próximos tres años.

La decisión de Fitch refuerza la percepción de una mejora en el perfil financiero de Multiva y en la diversificación de sus ingresos.