Amacarga, aliada estratégica de ImpulsAA México, para promover la modernización aduanera

Amacarga busca fortalecer la eficiencia, innovación y competitividad del comercio exterior

En un hecho que fortalece el posicionamiento de México en términos de comercio internacional y la logística global, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) fue formalmente invitada por la Secretaría de Economía a integrarse como Miembro de Honor y aliada estratégica de ImpulsAA México, una iniciativa nacional orientada a modernizar, digitalizar y profesionalizar el sistema aduanero del país, que además ha sido fomentada por la Secretaría de Economía en coordinación con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Esta estrategia de alto nivel busca fortalecer la competitividad, promover la innovación, la profesionalización y el desarrollo económico del país, bajo un esquema de colaboración público-privado.

Impulsaa México se estructura a partir de cinco pilares estratégicos:

Impulsa Capacita , enfocado en la formación continua

, enfocado en la formación continua Impulsa Alianzas , que fomenta la cooperación entre gobierno, sector productivo y academia

, que fomenta la cooperación entre gobierno, sector productivo y academia Impulsa Reglas , orientado a la mejora regulatoria y el fortalecimiento de buenas prácticas

, orientado a la mejora regulatoria y el fortalecimiento de buenas prácticas Impulsa Eficiencia , que promueve la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas como la Manifestación de Valor Electrónica

, que promueve la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas como la Manifestación de Valor Electrónica Impulsa México, centrado en la integridad, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.

La invitación realizada por la Secretaría de Economía reconoce la trayectoria, liderazgo y compromiso de Amacarga en el fortalecimiento del comercio exterior, la profesionalización del sector logístico y el desarrollo de cadenas de suministro más seguras, eficientes y transparentes.

Con esta integración, la Asociación se posiciona como un actor estratégico en la construcción de un nuevo modelo aduanero, alineado a los retos del nearshoring, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la creciente demanda de eficiencia en los procesos logísticos.

En representación de Amacarga, su presidenta, Eva María de los Dolores Muñoz Pineda, participó en el acto oficial, donde refrendó el compromiso del gremio de agentes de carga con la modernización del sistema aduanero, la adopción de mejores prácticas y el impulso a la competitividad del país.

ImpulsAA México cuenta además con una amplia red de aliados estratégicos, entre ellos Anierm, Amanac, Alacat, Conalog, Concanaco, Comce, Canacintra y el sector educativo, conformando un ecosistema colaborativo enfocado en la transparencia, la reducción de costos operativos y el combate frontal a la corrupción en puertos y fronteras.

Con su incorporación a esta iniciativa, Amacarga reafirma su liderazgo dentro del sector logístico y su compromiso con el fortalecimiento del comercio exterior mexicano, consolidándose como un referente clave en la transformación y modernización de las aduanas del país.