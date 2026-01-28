Expertos odontológicos analizarán los últimos avances digitales en “MDCminario 2026”

Encuentro “MDCminario 2026”

La odontología en México atraviesa una transformación sin precedentes impulsada por tecnologías digitales como los flujos integrados CAD/CAM (Diseño y Fabricación Asistidos por Computadora), la impresión 3D y el uso inteligente de datos clínicos. Estos avances no solo optimizan los resultados clínicos y mejoran la experiencia del paciente, sino que también impulsan un mercado que, a nivel global, supera ya los 1.17 mil millones de dólares.

De acuerdo con proyecciones internacionales, el crecimiento sostenido en la adopción de tecnologías digitales en clínicas y laboratorios dentales permitirá que este mercado alcance un valor aproximado de 2.29 mil millones de dólares hacia 2032.

Ante este escenario, se llevará a cabo en México el 11º encuentro “MDCminario 2026”, que tendrá lugar a partir del 27 de febrero en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), en Guadalajara. El evento reunirá a reconocidos especialistas nacionales e internacionales, quienes intercambiarán conocimientos sobre las tendencias, innovaciones y aplicaciones digitales que están redefiniendo la práctica odontológica.

“El MDCminario 2026 no es solo un congreso, es un punto de inflexión: integra evidencia científica, tecnología y visión clínica para revolucionar la industria dental con resultados tangibles para pacientes y profesionales”, destacaron los organizadores.

Durante el encuentro, los expertos compartirán evidencia científica, casos clínicos, procesos de innovación e insights que marcan una diferencia real en la práctica moderna. En México y en toda Latinoamérica, esta transición digital no solo incrementa la precisión y eficiencia de los tratamientos, sino que redefine por completo la experiencia del paciente, permitiendo desde diagnósticos más exactos hasta rehabilitaciones completas en un solo día.

El eje central del MDCminario 2026 será la integración tecnológica acompañada del desarrollo de nuevas habilidades manuales y competencias clínicas. Tecnologías como el escaneo intraoral y los sistemas CAD/CAM han demostrado, en múltiples estudios internacionales, mejoras significativas en precisión clínica y satisfacción del paciente, razón por la cual su adopción crece año con año.

Programa del “MDCminario 2026”

El programa contempla contenidos actuales, aplicables y alineados a las exigencias tanto del consultorio como del laboratorio dental. El encuentro contará con cuatro salas especializadas: Clínica, Laboratorio, Endodoncia y Digital.

* Sala Clínica:

Dr. Chrystian Mejía (México), Dr. Víctor Guerrero (Perú), Dr. José Ayub (Uruguay) y Dr. Allan Queiroz (Brasil).

* Sala Laboratorio:

Dr. Fernando Sánchez (México), MDT Sung Bin Im (Corea) y MDT Alek Aronin (Rusia).

* Sala Endodoncia:

Dr. Rodrigo Solís (México), Dr. Víctor Guerrero (Perú) y Dr. Rubén Rosas (México).

* Sala Digital:

Dr. Andrés Suárez (Colombia), CDT Lukas Wichnalek (Alemania) y TPD Miguel Ángel Molina (Argentina).

Entre los speakers nacionales e internacionales que elevarán el nivel académico del evento destacan el MDT Sung Bin Im, MDT Alek Aronin, TPD Miguel Ángel Molina, Dr. Andrés Suárez, CDT Lukas Wichnalek y el Dr. Fernando Sánchez, entre otros.

Temas destacados

Algunos de los temas que se abordarán incluyen:

* La adopción responsable de tecnologías digitales como ventaja competitiva en la odontología contemporánea.

* El crecimiento acelerado de la impresión 3D dental y la manufactura aditiva, incluido el trabajo en metal.

* “Sonrisas impresas en 3D: visión 360° de la rehabilitación estética digital”.

* Manufactura aditiva aplicada a prótesis y estructuras complejas con alta precisión y control de calidad.

* La precisión digital en endodoncia como herramienta para mejorar resultados clínicos y preservar estructuras dentales.

* El papel insustituible de la pericia manual y la formación humana en la era digital.