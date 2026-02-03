Fintual ofrece una alterativa de inversión digital

Fintual

En un país donde el 33.6 % de su población adulta, no tiene planes de ahorro y una tercera parte vive al día, Fintual, empresa digital de inversión, superó este mes la barrera de los 200 mil clientes en la región y los 1,800 millones de dólares en activos administrados.

La cifra sugiere que el rezago en bancarización no es exclusivamente de capacidad de ingreso, sino una oferta financiera que, durante años, desatendió al inversionista minorista.

Es en este hueco de mercado —el de los ahorradores ignorados por la banca tradicional o temerosos de sus comisiones— donde la firma tecnológica ha encontrado tracción, destaca Anahí Sosa, Country Manager de Fintual México.

La plataforma funciona bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con una estrategia que se aleja de la especulación para centrarse en la construcción patrimonial. El foco para los próximos meses está en la profundización del Plan Personal de Retiro (PPR) y la inversión directa en acciones y ETFs de Estados Unidos con 0% de comisión por trading. La apuesta es abrir el acceso a los mercados globales como mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad local.