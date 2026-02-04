Copa Mundo Agave premia a los mejores destilados artesanales de la 1ª edición de Mundo Mezcal 2025

La industria del mezcal tiene presencia en 9 estados de México y exporta a 81 países La industria del mezcal tiene presencia en 9 estados de México y exporta a 81 países (La Crónica de Hoy)

A poco más de dos meses del festival de mezcal más grande de México, se llevó a cabo la entrega de medallas de la Copa Mundo Agave, la premiación que reconoce a los mejores destilados de agave —con énfasis en procesos artesanales— que participaron en la primera edición del festival Mundo Mezcal 2025.

La Copa Mundo Agave nace con la intención de consolidarse como un sello de prestigio para las marcas ganadoras y como un referente de evaluación que impulse el consumo informado, visibilice el trabajo de las y los productores y fortalezca el posicionamiento de México como un referente global en calidad, diversidad y saberes tradicionales de los destilados.

Las etiquetas participantes fueron evaluadas mediante catas a ciegas por un jurado especializado de 40 expertos —entre maestros mezcaleros, catadores y sommeliers— bajo criterios sensoriales que consideraron vista, olfato, gusto e impresión general. De un total de 173 etiquetas, 64 marcas fueron galardonadas con 36 medallas de Bronce, 17 de Plata, 8 de Oro y 3 Gran Oro.

En esta primera edición, solo tres destilados alcanzaron la máxima distinción de la Medalla Gran Oro, un reconocimiento reservado para expresiones excepcionales por su complejidad aromática, balance, profundidad en boca y carácter identitario: Tobalá Inexorable, de Oaxaca; Salmiana Veneno del Alma, de Aguascalientes; y Silvestre Cuesco, de Oaxaca.

“Más allá de una medalla, la Copa Mundo Agave busca convertirse en una herramienta real para los productores. Un reconocimiento bien evaluado tiene impacto directo en visibilidad, posicionamiento y oportunidades comerciales, y eso es clave para que los destilados artesanales puedan competir y crecer en mercados cada vez más exigentes”, comentó Francisco Olachea Martínez, representante del jurado.

La Copa incluyó categorías que abarcan distintos estilos y 12 regiones del país, con presencia de destilados como mezcal —por rangos de graduación alcohólica y tipo de agave—, ensambles, tequila, raicilla, bacanora, sotol y destilados de pulque, entre otros.

Los destilados premiados provienen de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Nayarit y Sonora, lo que refleja la amplitud territorial y la riqueza de expresiones que conforman el universo del agave en México.

Con esta ceremonia de entrega de medallas, Mundo Mezcal refuerza su apuesta por construir plataformas de largo plazo que dignifiquen el trabajo de las comunidades productoras, impulsen la cultura agavera y generen mecanismos de reconocimiento capaces de posicionar a los destilados mexicanos frente a audiencias especializadas y a los amantes de la gastronomía, la coctelería y el estilo de vida.

Más que un cierre, la premiación abrió el camino hacia Mundo Mezcal 2026, que con el respaldo de Banco Azteca continuará evolucionando como una plataforma cultural, sensorial y de evaluación del agave, con una mirada puesta en reafirmar su vocación de largo plazo y su proyección nacional e internacional.

