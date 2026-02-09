Liderazgo que se enseña: cuando la capacitación se convierte en estrategia de crecimiento

“Cuando la capacitación se convierte en parte de la estrategia, las organizaciones dejan de depender de circunstancias favorables y comienzan a construir solidez” Foto: Cortesía

Conversación con Adrián Chirinos

En sectores empresariales de alta presión operativa, el crecimiento sostenido suele depender menos del talento individual y más de la capacidad de formar equipos, transferir conocimiento y construir estructuras replicables. Bajo esta premisa, el liderazgo ha comenzado a entenderse no solo como una cualidad personal, sino como un sistema que puede enseñarse y gestionarse.

Adrián Chirinos, ejecutivo del sector asegurador con experiencia en la construcción de estructuras comerciales en mercados altamente competitivos, ha desarrollado su carrera bajo ese enfoque. En conversación con La Crónica de Hoy, comparte su visión sobre liderazgo corporativo, capacitación y crecimiento organizacional.

En América Latina suele asociarse el liderazgo con la figura del emprendedor. ¿Por qué considera importante el liderazgo corporativo?

“El emprendimiento es importante, pero muchas de las competencias que permiten sostener un negocio se desarrollan antes, dentro de organizaciones complejas. El liderazgo corporativo enseña a gestionar procesos, personas y decisiones bajo presión. Sin esa base, el crecimiento suele ser frágil”.

Usted insiste en que el liderazgo puede enseñarse. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

“Se traduce en metodología. Capacitación estructurada, seguimiento, mentoría y criterios claros de desempeño. Cuando una organización enseña a sus equipos cómo tomar decisiones, deja de depender del talento aislado y empieza a construir resultados sostenibles”.

¿Qué papel juega la capacitación en industrias con alta rotación de talento?

“Es clave. La capacitación reduce la improvisación y acelera la curva de aprendizaje. En lugar de empezar de cero cada vez que alguien se incorpora, el sistema ya existe. Eso fortalece a la organización y a las personas”.

¿Este enfoque ha sido validado dentro del sector?

“Sí. El impacto de este modelo ha sido reconocido dentro de la industria aseguradora a través de distintos premios y distinciones, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Pero más allá de los reconocimientos, lo importante es que el sistema funcione incluso cuando el entorno es adverso”.

Para Chirinos, el liderazgo que se enseña no es una tendencia pasajera, sino una necesidad en mercados cada vez más exigentes. “Cuando la capacitación se convierte en parte de la estrategia, las organizaciones dejan de depender de circunstancias favorables y comienzan a construir solidez”, concluye.