IFTM Top Resa 2026: México prepara su pabellón turístico en París

IFTM Top Resa 2026 Foto: IA

México se prepara para participar en IFTM Top Resa 2026, una de las ferias internacionales más importantes para la industria turística francesa, con una delegación que reunirá a destinos, autoridades y empresas del sector privado para promover la diversidad de experiencias que ofrece el país.

El encuentro se realizará del 15 al 17 de septiembre en París, Francia, y representa una oportunidad para fortalecer la presencia de México en uno de los mercados emisores más relevantes de Europa.

De acuerdo con la información del sector, durante 2025 alrededor de 38 millones de franceses viajaron al extranjero, con un gasto internacional de 60 mil 660 millones de dólares. Se trata de un público que muestra especial interés por la gastronomía, la arqueología, la naturaleza y el descubrimiento de nuevas culturas, características que coinciden con algunos de los principales atractivos turísticos de México.

IFTM Top Resa 2026 Foto: Cortesía

Pabellón México reunirá a destinos y empresas

Con el respaldo de la Secretaría de Turismo, CREATURISMO prepara el Pabellón México, un espacio de 280 metros cuadrados desde el que se presentará la oferta turística nacional ante profesionales y compradores del mercado francés.

La delegación estará integrada por representantes de Caribe Mexicano, Los Cabos, Michoacán, Puebla, Playa del Carmen, Guanajuato, Yucatán y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, además de siete empresas del sector privado.

La participación conjunta permitirá mostrar distintas regiones y experiencias, desde destinos de sol y playa hasta propuestas relacionadas con patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza, cultura y turismo urbano.

Esta diversidad resulta estratégica para atender las motivaciones del viajero francés. Según los datos compartidos por el sector, 33 por ciento de los turistas de ese país viaja con el objetivo de conocer nuevas culturas y destinos.

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Francia, un mercado relevante para México

Francia se mantiene como el tercer mercado emisor de turistas de Europa y, durante 2025, registró más de 306 mil visitantes que llegaron a México por vía aérea.

Esta cifra coloca al país europeo como el séptimo mercado emisor aéreo para México y confirma la importancia de mantener una promoción constante en ese territorio.

Para México, la presencia en IFTM Top Resa no sólo representa una oportunidad de mostrar destinos, sino también de establecer acuerdos comerciales, fortalecer relaciones con operadores turísticos y generar nuevas posibilidades de viaje.

Eduardo Martínez, director de CREATURISMO, señaló que la participación en la feria forma parte de una estrategia de promoción internacional enfocada en un mercado de alto valor y afinidad cultural.

“La participación de México en Top Resa reafirma nuestra estrategia de promoción internacional. Francia es un mercado de alto valor y afinidad cultural, y cada cita de negocio fortalece la marca México en Europa. Avanzamos con paso firme hacia un liderazgo turístico sostenible, comunitario y diverso”, comentó.

Más conectividad entre Francia y México

Uno de los factores que favorecen el intercambio turístico entre ambos países es el fortalecimiento de la conectividad aérea.

Actualmente existen vuelos directos entre París y la Ciudad de México, así como hacia Monterrey. Esta última ruta fue inaugurada por Aeroméxico en abril de 2026, con tres frecuencias semanales.

Además, está previsto que Guadalajara se sume a la red de conexiones directas a partir del 13 de abril de 2027, lo que ampliará las alternativas para los viajeros franceses interesados en visitar el occidente de México.

Las rutas son operadas por Air France y Aeroméxico, mientras que la conexión entre París y Cancún también mantiene una presencia importante mediante vuelos diarios de Air France y frecuencias regulares de Air Caraïbes.

Esta conectividad contribuye a posicionar a Cancún como una de las principales puertas de entrada al Caribe Mexicano y como un punto estratégico para el turismo europeo.

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IFTM Top Resa, una plataforma de negocios turísticos

La relevancia de la feria también se refleja en sus cifras. En su edición 2025, IFTM Top Resa reunió a 32 mil 22 profesionales del turismo, mil 650 marcas expositoras y 177 destinos.

El encuentro generó además más de 16 mil 700 citas de negocio, por lo que se ha consolidado como una de las principales plataformas B2B de la industria turística francesa.

Para México, participar en este espacio permite presentar productos turísticos ante agencias, operadores, compradores y representantes de la industria internacional, al tiempo que fortalece la relación con el mercado europeo.

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La estrategia mexicana en IFTM Top Resa buscará aprovechar la afinidad entre los intereses del viajero francés y la oferta nacional.

La gastronomía, los sitios arqueológicos, los paisajes naturales, las ciudades históricas y las experiencias comunitarias forman parte de los atractivos que pueden contribuir a diversificar el flujo de visitantes.

A través de la participación de destinos públicos y empresas privadas, México busca proyectarse como un país con opciones para distintos perfiles de viajeros y con una oferta capaz de combinar cultura, descanso, aventura y experiencias vinculadas con las comunidades.

La presencia en París reafirma así el interés por fortalecer la marca México en Europa, impulsar nuevos negocios turísticos y promover un modelo de crecimiento basado en la diversidad, la competitividad y la sostenibilidad.