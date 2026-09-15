Llegó el Martes de Frescura de Walmart hoy 15 de septiembre: frutas, verduras y carnes con descuento

La cena del 15 de septiembre está a nada de ocurrir y aun no haz hecho todas tus compras, este martes, Walmart tiene nuevas ofertas en frutas, verduras, carnes, pollo y pescados como parte de su tradicional Martes de Frescura.

Las promociones están disponibles durante este martes 15 de septiembre tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, así que puedes comparar precios antes de llenar el carrito. Eso sí, algunas ofertas son válidas únicamente durante la jornada, por lo que conviene no dejarlas para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 15 de septiembre?

Entre las opciones de frutas y verduras en oferta aparecen productos que pueden servir tanto para completar la despensa como para preparar la comida de estos días patrios.

Frutas y verduras con descuento

Guacamole original o picante We Guaca $84.00 el empaque de 424 g

Chile Poblano a $30.00 el kilo

Granada Fresh Nutribits a $84.00 el empaque de 300 g

Rabanitos a $21.00 el manojo

Piña Miel a $37.00 el kilo

Manzana Red Delicious o Gala a $40.00 el kilo

Plátano Chiapas a $16.00 el kilo

Mandarina sin semilla Marketside a $40.00 el empaque de 907 g

Uva Red Globo a $38.00 el empaque

Uva verde Clam a $78.00 el empaque

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo

Carne de Res deshebrada SuKarne a $134.00 el empaque de 300 g

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo

Pechuga de Pollo Just Bare a $97.00 el empaque de 540 g

Milanesa de Pollo Just Bare a $99.00 el empaque de 540 g

Alitas adobadas a $99.00 el kilo

Chuleta ahumada a $132.00 el kilo

Filete Tilapia a $108.00 el kilo

Barrita Surimi a $126.00 el kilo

Camarón coctelero a $182.00 el kilo

¿Hasta cuándo duran las ofertas del Martes de Frescura?

La promoción corresponde a este martes 15 de septiembre de 2026 y está disponible durante la jornada en sucursales y en la tienda en línea de Walmart.