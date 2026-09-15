Ofertas del Martimiércoles en Chedraui este 15 y 16 de septiembre: frutas y verduras desde $7.90 pesos

El Martimiércoles de Chedraui llega este 15 y 16 de septiembre de 2026 con promociones en diferentes frutas y verduras que pueden ayudar a gastar un poco menos durante las compras de la semana o lo que se te haya olvidado para estas fiestas patrias.

La campaña contempla productos básicos para la cocina, desde elote, lechuga y tomate hasta frutas como manzana, uva, naranja y toronja. Eso sí, antes de llenar el carrito conviene revisar los precios disponibles en la sucursal correspondiente, ya que las promociones pueden actualizarse.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Entre los precios más llamativos aparecen algunas opciones para quienes buscan completar la despensa sin desembolsar demasiado.

Verduras

Elote: $9.90 la pieza.

Lechuga Romana: $14.90 la pieza.

Tomate Saladet: $19.00 el kilo.

Acelgas: $9.90 el rollo.

Aguacate Hass: $56.00 el kilo.

Berenjena: $64.90 el kilo.

Calabaza Castilla: $17.50 el kilo.

Chayote sin espinas: $22.90 el kilo.

Cilantro: $7.90 el rollo.

Col blanca: $19.90 el kilo.

Frutas

Tuna: $29.90 el kilo.

Frambuesa: $58.50 el domo de 170 gramos.

Flor de Jamaica: $49.50 la bolsa de 250 gramos.

Naranja Paramount: $46.90 el kilo.

Toronja Importada: $49.90 el kilo.

Uva Globo Emperador: $47.90 el kilo.

Zarzamora: $48.50 la pieza.

Manzana Roja Mediana: $40.00 el kilo.

Uva Negra sin semilla: $99.90 el kilo.

Manzana Golden Chica en bolsa: $51.50 el kilo.

¿Cuándo terminan las ofertas de Chedraui?

El Martimiércoles de Chedraui estará disponible durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar las promociones tendrán estos dos días para hacer sus compras.

Las ofertas están contempladas tanto para las sucursales como para la tienda en línea. Sin embargo, los precios pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad y de la actualización de las promociones, así que vale la pena verificar antes de pagar.