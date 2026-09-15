Así es la fábrica de Mars en Querétaro que abastece a México y Latinoamérica

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

La planta de Mars en Querétaro se ha convertido en una pieza clave para el negocio de cereales de la compañía en Latinoamérica. Desde este complejo industrial, la empresa produce hasta 15 millones de cajas al año, equivalentes a aproximadamente 120 millones de kilogramos, con una operación que abastece al mercado mexicano y permite exportar a más de 10 países.

De acuerdo con información compartida durante un recorrido por las instalaciones, la fábrica es la más grande de Mars en Latinoamérica dentro del segmento de cereales. Su producción incluye marcas como Zucaritas, Froot Loops y Corn Flakes, además de otras presentaciones que llegan a los consumidores a través de distintos canales comerciales.

La capacidad de la planta contempla alrededor de 30 recetas que se transforman en más de 200 presentaciones, tamaños y formatos. Esto permite que una misma instalación atienda diferentes preferencias de consumo y necesidades del mercado, desde los cereales tradicionales para el desayuno hasta productos que forman parte de otros momentos del día.

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

Una planta con más de cinco décadas de operación

La construcción de la instalación comenzó en 1971 y sus operaciones arrancaron en 1973. Actualmente, el complejo cuenta con más de 700 asociados y acumula 53 años de actividad en Querétaro.

Isidro Ortiz, gerente senior de la Planta de Cereales Querétaro de Mars, explicó que el crecimiento de la fábrica ha sido constante y que su evolución ha acompañado la expansión de la compañía en México. El país representa uno de los cinco mercados más importantes para Mars a nivel global, con una plantilla superior a 7 mil 200 colaboradores.

La división de Snacking de Mars en México cuenta con alrededor de 4 mil 500 asociados y seis plantas de producción ubicadas en Querétaro, Toluca y Nuevo León. En conjunto, estas instalaciones elaboran productos de categorías como cereales, confitería, goma de mascar y snacks salados.

Entre las marcas que forman parte de este portafolio se encuentran Choco Krispis, Corn Flakes, M&M’s, Orbit, Pringles y Skittles. En total, Mars tiene 17 marcas con sello Hecho en México, de las cuales 15 pertenecen a la división de Snacking.

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

¿Cómo se fabrican los cereales de Mars?

El proceso de producción comienza con la recepción de granos enteros de maíz provenientes de México y Estados Unidos. La materia prima pasa posteriormente por distintas etapas de cocción, secado y laminado, antes de llegar a los hornos.

Después del horneado, el producto continúa hacia las fases de acabado y empaque. Una de las particularidades destacadas por la empresa es que el proceso parte del grano entero y no de harinas, una característica que forma parte de la operación de esta planta.

Una vez terminados, los cereales son empacados en distintos tamaños y formatos para su distribución. La producción local se destina principalmente al mercado mexicano, aunque también se exporta a países de Centroamérica, Norteamérica y Canadá.

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

Querétaro, centro de producción para Mars

La planta de cereales forma parte de las nueve fábricas que Mars opera en México. A unos metros se encuentra la instalación de Pringles, inaugurada en 2025, mientras que otras unidades de la compañía se localizan en Toluca, Estado de México, y Nuevo León.

El estado también alberga operaciones de Mars Petcare. En el municipio de El Marqués, la empresa cuenta con una planta dedicada a la fabricación de alimento húmedo para mascotas de marcas como Pedigree y Whiskas. Esta instalación fue inaugurada en 2018 y ha registrado dos expansiones que triplicaron su capacidad.

Además, Mars mantiene presencia en el segmento de confitería mediante sus Chocoboutiques Turín, de las cuales existen alrededor de 60 en el país.

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

La estrategia de la empresa y su apuesta por México

Mars adelantó que el próximo 18 de septiembre comenzará la campaña “Mars cerca de ti”, con la que busca reforzar su cercanía con los consumidores y mantener presencia en diferentes momentos de consumo.

La compañía señaló que su visión de largo plazo en México se concentra en tres ejes: reimaginar el segmento de snacks, construir un futuro más resiliente e impulsar a sus colaboradores y a las comunidades donde opera.

En materia ambiental, la planta de cereales trabaja bajo un esquema de cero residuos enviados a relleno sanitario. También ha compensado más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente mediante certificados de energía limpia y compensaciones de carbono.

Planta de MARS en Querétaro Foto: Cortesía

El complejo participa, además, en proyectos de economía circular impulsados por el estado y cuenta desde hace dos años con el sello de bajas emisiones de Querétaro.

Con esta infraestructura, Mars mantiene a México como uno de sus principales centros de producción y distribución, mientras adapta su oferta a los hábitos de consumo locales y fortalece su presencia en el mercado nacional y regional.