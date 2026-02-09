Nohora Liliana Murcia: La educadora colombiana que transforma el modelo IB con enfoques pedagógicos innovadores

Programa de la Escuela Primaria, el de los Años Intermedios y el Programa del Diploma Foto: Cortesía

Hay trayectorias que no se construyen desde la visibilidad, sino desde la insistencia. No avanzan con gestos espectaculares ni con promesas de ruptura, sino con una pregunta constante sobre cómo funcionan realmente las cosas cuando nadie está mirando.

Desde ese lugar se ha ido formando el trabajo de Nohora Liliana Murcia, una educadora colombiana que ha pasado más de una década observando cómo se comportan los modelos educativos de alta exigencia cuando el estudiante avanza, cambia de etapa y el aprendizaje deja de sentirse continuo. No como una falla aislada, sino como un patrón que se repite con frecuencia en distintos contextos.

En los Colegios del Mundo IB, ese quiebre suele aparecer en el tránsito entre el Programa de la Escuela Primaria, el de los Años Intermedios y el Programa del Diploma. Tres estructuras reconocidas internacionalmente por su rigor académico, pero que en la práctica no siempre logran dialogar entre sí con la claridad que el modelo propone. Es ahí donde el trabajo de Murcia empieza a tomar forma, no desde la teoría ni desde la corrección superficial, sino desde la necesidad de que el sistema funcione como un todo.

Su trayectoria incluye el diseño de unidades de indagación, la planificación de progresiones curriculares y la incorporación de prácticas centradas en la comprensión profunda del aprendizaje. Sin embargo, el eje de su aporte aparece al enfrentar uno de los desafíos más persistentes en los colegios internacionales: cómo sostener una continuidad real entre PYP, MYP y DP cuando los programas tienden a operar de manera fragmentada y los equipos cambian.

Para responder a ese problema, desarrolló matrices transversales que permiten articular contenidos, habilidades y objetivos a lo largo de todo el recorrido formativo. Más que sumar capas o repetir contenidos, su enfoque reorganiza el aprendizaje como un proceso progresivo, donde cada etapa prepara a la siguiente y evita rupturas innecesarias en la experiencia del estudiante.

“Lo que hizo Nohora fue reorganizar desde la base la forma en que entendemos el aprendizaje como un proceso progresivo”, señala un coordinador IB que ha trabajado con ella. “Sus modelos no solo son técnicamente sólidos, también son funcionales, replicables y elevan el estándar institucional”.

Con el tiempo, ese trabajo comenzó a integrarse de manera formal. Las unidades diseñadas por Murcia fueron adoptadas por distintos equipos docentes y departamentos académicos, y hoy forman parte de documentos oficiales de planificación curricular, auditorías internas y procesos de preparación para visitas de evaluación del IB. En ese punto, la intervención deja de ser individual y pasa a formar parte de la estructura cotidiana del colegio.

A la par, su aporte se extendió al fortalecimiento de programas bilingües y trilingües. Integrando estándares de español, inglés y francés bajo un enfoque coherente y sistemático, su trabajo ha buscado evitar que las lenguas funcionen como compartimentos aislados dentro del currículo. En contextos educativos de alta exigencia, esta articulación resulta clave para sostener procesos de aprendizaje acumulativos y medibles.

En un modelo acostumbrado a la estructura, al estándar y a la verificación constante, su trabajo no aparece como una ruptura ni como una reinvención grandilocuente. Se manifiesta, más bien, como una reconfiguración paciente, casi silenciosa, que va ajustando la forma en que el sistema se sostiene en el tiempo. No cambia los nombres de los programas ni altera sus marcos oficiales, pero modifica algo más profundo: la manera en que dialogan entre sí cuando el estudiante avanza. En ese movimiento, discreto pero persistente, el aprendizaje deja de sentirse fragmentado y comienza a comportarse como un proceso continuo. A veces, en educación, transformar no es reinventar el sistema, sino lograr que por fin funcione como fue pensado.