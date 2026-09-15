¿Personal shopper con IA? Esta es la nueva moda para comprar y vender por internet

Durante años, y principalmente después de la pandemia, tener una tienda en línea se volvió obligatorio para cualquier negocio que quisiera vender y comenzar a figurar en internet. Crear el sitio, subir el catálogo, atraer visitas y esperar que alguien terminara comprando era prácticamente el manual básico del ecommerce. Pero ese modelo está empezando a cambiar.

El consumidor digital ya no necesariamente quiere entrar a cinco páginas distintas para comparar precios, características, disponibilidad y opciones de envío. Cada vez más, la inteligencia artificial puede encargarse de buena parte de esa búsqueda.

En otras palabras, el futuro del comercio electrónico podría no consistir en preguntarle al consumidor si ya visitó nuestra tienda, sino en conseguir que un agente de IA encuentre, considere y recomiende el producto cuando alguien le pida ayuda para comprar.

El fenómeno llega a un mercado mexicano que ya tiene una enorme base digital. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online, México cuenta con 77.2 millones de compradores digitales y el comercio electrónico alcanza un valor de 941 mil millones de pesos.

La pregunta para los negocios ya no es solamente cómo conseguir visitas a su página o leads, sino cómo aparecer en los nuevos espacios donde se toman las decisiones de compra como la IA.

La compra podría ocurrir sin entrar a la tienda

Imaginemos que una persona necesita unos tenis para correr, le cuenta a un agente de inteligencia artificial cuánto quiere gastar y qué características busca, y recibe diferentes alternativas.

El usuario podría comparar opciones, resolver dudas y avanzar hacia el pago sin haber visitado por horas múltiples sitios de diferentes marcas.

Este cambio convierte a la IA agéntica en una especie de nuevo intermediario digital. No sustituye necesariamente a las tiendas, pero sí puede modificar el camino que sigue el comprador hasta llegar a ellas.

Para los emprendedores mexicanos esto abre una nueva preocupación: sus productos necesitan estar preparados y optimizados para ser encontrados, entendidos y comparados por sistemas de inteligencia artificial.

De vender en un sitio a vender por IA

La transformación no significa que las páginas web vayan a desaparecer de un día para otro. Más bien, la tienda podría convertirse en una pieza de una infraestructura mucho más grande.

Plataformas como Hostinger Ecommerce están apostando precisamente por este modelo, al concentrar herramientas para administrar productos, inventarios, pedidos, pagos, envíos y clientes, además de conectar los negocios con distintos canales digitales.

Uno de sus recursos son los llamados Enlaces Rápidos, con los que una fotografía de producto puede convertirse en una página preparada para vender. La inteligencia artificial puede generar información del artículo y, posteriormente, el vendedor puede compartir el enlace directamente con sus clientes.

La lógica es que, si el comprador puede descubrir un producto desde una red social, una conversación o una recomendación, el negocio necesita tener la capacidad de convertir ese descubrimiento en una venta sin obligar al usuario a recorrer su sitio.

Los agentes de inteligencia artificial comienzan a realizar tareas, no solamente a responder preguntas. Hostinger, por ejemplo, está ampliando las capacidades de su asistente de IA mediante agentes especializados en áreas como marketing, SEO, contenido visual, análisis y soporte.

La diferencia está en que estas herramientas pueden trabajar con el contexto del negocio, en lugar de funcionar como aplicaciones completamente aisladas.

La tienda online, entonces, no desaparece, cambia. Puede dejar de ser el único escaparate para convertirse en la infraestructura que alimenta múltiples puntos de contacto: redes sociales, enlaces compartibles, buscadores, plataformas de mensajería y, cada vez más, agentes de IA capaces de ayudar a elegir y comprar.

Para los emprendedores, el siguiente gran salto del ecommerce podría estar justamente ahí: vender sin depender de que el consumidor llegue primero a su ecomerce.