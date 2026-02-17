Lanzan convocatoria para el Premio Obras Cemex

Este año el Premio Obras Cemex llega a su edición 35 con su convocatoria para conocer los proyectos más innovadores y a los profesionales con mayor talento.

Esta edición presentará cambios con respecto a ediciones anteriores, además de que será bianual, tendrá categorías redefinidas y más claras para quienes deseen inscribirse a la convocatoria, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos que logren mejores espacios y soluciones para los usuarios y las comunidades, al promover la innovación y el valor social.

Podrán participar las obras construidas en México entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, y que hayan utilizado concreto, cemento o mortero Cemex en por lo menos el 50% del total de la construcción.

El proceso de inscripción está disponible por medio del sitio web https://www.cemexmexico.com/premioobras

El registro de las obras es es ágil e intuitivo, para que más profesionales de la arquitectura y la ingeniería compartan sus propuestas y soluciones constructivas más destacadas. Mediante la información enviada, los jueces podrán conocer mejor los trabajos y definir a los ganadores. La convocatoria permanecerá abierta del 9 de febrero al 15 de mayo de 2026.