Reacomodo global coloca a México en una posición de privilegio

Emilio Romano Mussali

Luego de sostener una reunión con en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum y otro líderes financieros, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el país inicia el años con una posición de privilegio debido al reacomodo global de las cadenas de suministro.

De acuerdo con el representante de los banqueros mexicanos, indicadores favorables para esta posición son la estabilización de las remesas, y el hecho de que " los aranceles ya no es cosa del pasado, es cosa del presente".

Además, aplaudió el plan de inversión de la Presidenta, que apunta a un aporte adicional del gasto del 2 % del PIB en infraestructura, especialmente en materia de energía.

“El nuevo plan de inversión del gobierno federal para aumentar tanto la inversión pública como privada es el motor fundamental para tener un crecimiento mucho más alineado con lo que este país puede tener”, afirmó Romano.

De acuerdo con su perspectiva, habrá una actividad más dinámica respecto al crecimiento económico de 2026, cuyas proyecciones actuales apuntan a un alza del 1,6 %, frente al 0,5 % registrado el pasado año.

“Creemos que el riesgo es al alza. Porque es previo al anuncio de inversión del gobierno federal que es muy importante. Que va a haber infraestructura, energía”, aseguró.

Para Romano, en medio de la incertidumbre comercial global desatada por el proteccionismo del presidente estadounidense, Donald Trump, la realidad es que “México es un país estratégico para EE.UU. y Canadá, probablemente más que en el pasado”.

“Antes podían darse el lujo de cadenas de suministro más distante, ahora que las cadenas tienen que estar en países cercanos y amigos hacen que México su valor estratégico puede que sea todavía mayor”, indicó, en referencia a la revisión actual del Tratado de Comercio EE.UU., Canadá y México (T-MEC) en vigor desde 2020.

Romano también comentó la política monetaria del Banco de México (Banxico), que ha situado los tipos de interés de referencia en el 7 % tras varias reducciones consecutivas, y que ha indicado que moderará la senda de recortes a lo largo de 2026.

“Creo que Banxico está siendo responsable, porque la inflación todavía no llega a su nivel de estabilidad, de alrededor del 3 %, estamos por encima. El hecho de que esté manteniendo la disciplina para asegurar que el nivel de precios no se dispara es algo que nos da mucha confianza”, afirmó.

La tasa de inflación en México cerró en 2025 en el 3,69 %, por encima del objetivo del banco central del 3 %, y en el comienzo del año se han visto presiones adicionales sobre los precios.