Cemex y Monterrey construyen 200 rampas para personas con discapacidad

Cemex y el gobierno municipal de Monterrey colaborarán en la construcción de 200 rampas de acceso como parte de un programa para hacer más accesibles los hogares con personas con discapacidad.

“Rampas que resuelven” es el primer proyecto en el país que busca garantizar la accesibilidad universal y la inclusión social, mediante la construcción o adecuación de rampas en los domicilios de quienes requieren apoyo para la movilidad.

De esta forma, las personas con discapacidad pueden desplazarse de forma segura, autónoma y digna.

“La construcción de estas 200 rampas no solo mejora la infraestructura de una vivienda: transforma la vida cotidiana de las familias. Cada acceso seguro representa más autonomía, menos riesgos y la oportunidad de que una persona con movilidad reducida se desplace con dignidad. En Cemex y Desarrollo Comunitario este proyecto reafirma nuestra convicción: construir soluciones que respondan a necesidades reales y que generen bienestar social duradero, aseguró Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La compañía de materiales para construcción participa en “Rampas que resuelven”, tras haber firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Monterrey, con el fin de promover el desarrollo ordenado, sustentable y sostenible de las comunidades en situación de vulnerabilidad.

“Para Cemex, Monterrey es más que nuestra casa. Es el lugar donde hace 120 años nació nuestra historia y donde buscamos seguir construyendo soluciones de calidad que generen confianza, seguridad y orgullo por México”, agregó el directivo de Cemex.

Las personas beneficiarias de esta iniciativa han sido identificadas en un censo previo, y el gobierno municipal ya ubicó las colonias que requieren más rampas, explicó el Alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza.

Con iniciativas como esta, Cemex reafirma su compromiso con las comunidades donde opera desde hace más de 120 años, al entregar obras de calidad y confiables.