México se afianzó como principal exportador a EU durante el 2025

Las exportaciones de México a EU se mantienen, pese a las políticas arancelarias de Trump (Archivo)

Comercio México a EU — México se afianzó durante el 2025 como el principal exportador a Estados Unidos, superando a China en el superávit comercial, por lo que de mantenerse la tendencia el 2026 confirmaría la presencia de los productos mexicanos como claves en el mercado estadounidense, señalan datos de la Oficina del Censo del vecino país.

La información refiere que México continúa como el primer socio comercial y exportador a de Estados Unidos, con lo que desplazó a Canadá como uno de los exportadores y proveedor externo.

Las exportaciones mexicanas de bienes al mercado estadounidense ascendieron a un récord de 534,874 millones de dólares en 2025, un aumento de 5.8% en trelación con el 2024, según las estadísticas difundidas por la Oficina del Censo.

Por otra parte y de acuerdo con medios estadounidenses, en diciembre del 2025 el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, dijo ante congresistas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Comité de Finanzas del Senado, que México ha logrado capturar 25% de la reducción del déficit comercial bilateral de Estados Unidos con China, lo que demuestra el importante papel que desempeña México en los esfuerzos de resiliencia de la cadena de suministro estadounidense.

México exporta al vecino país autos, autopartes, computadoras y aparatos médicos. (Archivo/Cuartoscuro)

En las importaciones estadounidenses, el producto manufacturado promedio proveniente de México contiene 40% de contenido estadounidense, y el producto manufacturado promedio proveniente de Canadá contiene 25% de contenido estadounidense.

En su Estrategia de Seguridad Nacional 2025, la Casa Blanca afirma que Estados Unidos priorizará el reequilibrio de sus relaciones comerciales, la reducción de los déficits comerciales, la oposición a las barreras a sus exportaciones y la erradicación del dumping y otras prácticas anticompetitivas que perjudican a las industrias y los trabajadores estadounidenses.

México exporta al mercado estadounidense principalmente autos, vehículos para el transporte de mercancías, autopartes, computadoras, arneses e instrumentos y aparatos médicos.

