Amacarga reafirma su compromiso con México y el sector logístico

AMACARGA

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) reafirmó su compromiso con México para mantener la estabilidad de las cadenas logísticas y el acompañamiento permanente con las empresas que integran el gremio de los agentes de carga.

“La logística y el comercio exterior no solo movilizan mercancías; sostienen empleos, garantizan el abasto de insumos esenciales y permiten que México mantenga su posición como socio estratégico en el entorno global” detalló la asociación a través de un comunicado.

La empresa que funciona como intermediario entre las autoridades mexicanas y los principales proveedores de Comercio Exterior mostró su respaldo absoluto a las empresas asociadas.

“El gremio de agentes de carga ha demostrado, ante distintos desafíos nacionales e internacionales, que cuenta con la experiencia y la solidez necesarias para responder con responsabilidad y eficiencia”.

Hizo un llamado al diálogo institucional y a la colaboración constructiva entre autoridades y sector privado, pues lo señalan como la vía para fortalecer la confianza y la estabilidad en el comercio exterior mexicano.

“Amacarga refrenda su compromiso con el país y con el desarrollo económico nacional, convencida de que la unidad, la responsabilidad y la visión estratégica son las herramientas más sólidas para enfrentar cualquier coyuntura y seguir construyendo un comercio exterior fuerte y confiable”.