Crece 3.3 % actividad económica interanual en el país en diciembre de 2025: Inegi

Actividad económica — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este lunes que la actividad económica del país creció 3.3 % interanual en diciembre de 2025, derivado del desempeño positivo de todos los sectores.

El órgano autónomo refirió que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por el avance de las actividades primarias (agricultura, pesca y ganadería) del 11.4 %, de las terciarias (comercio y el transporte) del 3.2 % y las secundarias (bienes generados a partir de materias prima como la automotriz) que avanzaron un 0.2 %. El informe destaca que en el acumulado de enero a diciembre de 2025, la actividad económica mostró un incremento del 0.4 % frente al mismo periodo de 2024, según el reporte del instituto de estadística.

En el desglose del reporte se indica que al interior de las actividades primarias, la agricultura subió un 5.5 %, mientras que la cría y explotación de animales repunto el 2.7 %.

En el sector de las secundarias, la minería disminuyó un 6.5 % anual, las industrias manufactureras cayeron el 0.5 %, la construcción se contrajo un 1 % y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, cayó el 0.3 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó el 4.5 %, en contraste con el comercio al por menor, que subió el 4.3 %.

También avanzaron los transportes, correos y almacenamiento (0.7 %), mientras que el rubro de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas cayó al 3 %.

En la otra cara de la moneda destacaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (12 %) y los servicios de salud y asistencia social (4.8 %).

En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos de calendario y coyunturales— el IGAE se incrementó un 0.4 % mensual en diciembre de 2025 y creció el 2.4 % anual, apunta el Inegi.

El reporte del instituto de estadística con los datos de diciembre pasado contrastan con el retroceso interanual del 0.1 % reportado para noviembre de 2025, debido a la caída en el sector secundario (-0.8 %), aunque con un crecimiento del primario (1.3 %) y el terciario (0.2 %).

El dato de diciembre se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al 0.6 % el crecimiento anual del país en 2025 y un aumento del 1.8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

