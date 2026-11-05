Inversión Fija Bruta registra en agosto caída de 1.8%, reporta Inegi

Estancamiento en la construcción lleva a caída en Inversión Fija Bruta en agosto (Martín Zetina/Cuartoscuro/Martín Zetina)

Inversión Fija Bruta mensual — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este jueves su reporte sobre la Inversión Fija Bruta (IFB) correspondiente a agosto y revela que en el mes en cuestión se registró una caída del 1.8 por ciento, debido al estancamiento en el sector de la construcción y la contracción de maquinaria que comprende el gasto para la adquisición de bienes y activos de larga duración para la operatividad empresarial o para impulsar el crecimiento de la economía.

El órgano autónomo refiere que esta contracción es la caída más pronunciada desde junio del 2025 cuando fue de 1.9 por ciento a tasa mensual, hace 14 meses. Sin embargo, el Instituto de estadística apunta que en el comparativo mensual con agosto del 2025, la Inversión Fija Bruta registró un incremento del 6.1 por ciento.

La IFB ha tenido un comportamiento mixto durante 2026, con tropiezos mensuales recientes pero un acumulado anual positivo.

. (Inegi)

La buena noticia es que en el acumulado de enero a agosto de 2026 la Inversión Fija Bruta registra un crecimiento de 2.2 por ciento anual con cifras originales, impulsada por el avance en el ramo de la construcción.

En lo que va del año, la inversión pública ha mostrado mayor dinamismo con un repunte de 10.8 por ciento en el acumulado a agosto, mientras que la inversión privada muestra un crecimiento más moderado de 0.9 por ciento en el mismo periodo

Según componentes, los gastos en maquinaria y equipo —de origen nacional e importado— disminuyeron 3.5 por ciento y los de construcción se mantuvieron sin cambio, a tasa mensual, en agosto de 2026. A tasa anual y con series desestacionalizadas, los gastos en construcción incrementaron 7.9 por ciento y en maquinaria y equipo, 3.6 por ciento, en el mes de referencia

La Crónica de Hoy 2026