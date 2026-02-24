Desciende la tasa de desempleo en México: INEGI

Tasa de desempleo en México baja al 2.5% en 2025

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la tasa de desempleo en México tuvo un descenso de 2.5% durante el transcurso del cuarto trimestre de 2025.

El INEGI totalizó 61.3 millones de personas como población económicamente activa (PEA) que comparado al 2024 se obtuvo una alza de población activa, principalmente concentradas en el comercio, con 298 mil, seguido de restaurantes y servicios con 47 mil y otras actividades con 17 mil personas.

Asimismo, se registro 4.1 millones de personas subocupadas con mayor interés en laborar más horas.

La PEA cuenta con 75.3% de hombres y 46.4% de mujeres laborando, siendo Tabasco, Sonora, Ciudad de México, Coahuila y Jalisco los estados con mayor tasa de desocupación durante el cuarto cuatrimestre de 2025 .

Lo que proporciona un crecimiento de 1.5% del PIB en 2024.