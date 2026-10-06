Walmart: estas son las ofertas del Martes de Frescura del 6 de octubre 2026

Si toca surtir la despensa, este martes no debes olvidar que Walmart activó una nueva jornada de su tradicional Martes de Frescura, con precios especiales en frutas, verduras y algunos productos de proteína.

La promoción está disponible durante este 6 de octubre de 2026 y contempla compras tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea. Como suele ocurrir con esta campaña, la vigencia es limitada, así que los precios pueden cambiar una vez que termine la jornada.

¿Qué frutas y verduras tienen descuento en Walmart?

Entre las opciones que destacan esta semana aparecen algunos básicos que suelen terminar rápidamente en el carrito del supermercado:

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $27.00 el kilo.

Piña Miel a $37.00 el kilo.

Manzana roja a $42.00 el kilo.

Pepino a $29.90 el kilo.

Naranja a $42.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Limón con semilla a $42.00 el kilo.

Melón Chino a $32.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $18.00 el kilo.

Aguacate Hass a $42.00 el kilo.

Limón sin semilla a $37.00 el kilo.

Limón sin semilla a $40.00 la malla.

Tomate verde a $37.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $40.00 el kilo.

Jícama a $36.00 el kilo.

Camote amarillo a $99.00 el kilo.

Cebolla blanca a $62.00 el kilo.

Cebolla morada a $68.00 el kilo.

Papa blanca a $49.00 el kilo.

Sandía a $20.00 el kilo.

Brócoli a $64.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $20.00 el kilo.

Chile Serrano a $69.00 el kilo.

Chile Poblano a $30.00 el kilo.

Lechuga Romana a $17.00 la pieza.

Apio a $39.90 el kilo.

Calabaza Japonesa a $36.90 el kilo.

Zanahoria a $15.00 el kilo.

Perejil a $10.90 el manojo.

Espinaca a $14.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Coliflor a $65.00 el kilo.

Champiñones a $108.00 el kilo.

Papaya a $40.00 el kilo.

Kiwi a $95.00 el kilo.

Ciruela a $99.00 el kilo.

Guayaba a $64.00 el kilo.

Tuna a $49.00 el kilo.

Pera de Anjou a $52.00 el kilo.

Pera Red Anjou a $46.00 el kilo.

Uva verde a $98.00 el domo.

Uva Red Globo a $38.00 el kilo.

Uva roja a $84.00 el domo.

Perón Golden a $58.00 el kilo.

Manzana Gala a $54.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $54.00 el kilo.

Manzana Cósmica a $58.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Walmart?

Las promociones corresponden al Martes de Frescura del 6 de octubre de 2026, por lo que se trata de una oportunidad de tiempo limitado. Las ofertas están disponibles en sucursales y también mediante la tienda en línea.

Antes de lanzarse por el carrito completo, vale la pena revisar el precio vigente y la existencia en la sucursal elegida. Así, la visita al supermercado no termina en la clásica expedición en busca del producto que ya se agotó.