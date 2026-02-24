Inflación en México aumenta a 3.92 % durante la primera quincena de febrero

Inflación de 3.92 por ciento en la primera quincena de febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se apoya en datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reveló que la inflación aumentó a una tasa interanual de 3.92 por ciento en la primera quincena de febrero .

El órgano autónomo refirió que la inflación subyacente, (considerada como un buen parámetro para medir la evolución de los precios), disminuyó a 4.52 por ciento desde el 4.56 por ciento con relación a la quincena anterior, toda vez que especialistas esperaban que avanzara a un 4.57 por ciento.

A inicios de este mes, el Banco de México redujo la tasa objetivo al 7 por ciento, antes de volver a disminuir en su siguiente decisión el del 26 de marzo ante el insuficiente desempeño de la economía.

