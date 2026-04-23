KogniVera inaugura laboratorio de Inteligencia Artificial en India y fortalece su operación en México

KogniVera

KogniVera anunció la apertura de su nuevo laboratorio especializado en Inteligencia Artificial e Investigación y Desarrollo (IA e I+D), un movimiento estratégico con el que busca impulsar la próxima generación de soluciones tecnológicas a nivel global y generar resultados de negocio medibles mediante sistemas inteligentes escalables. Ubicado en Bengaluru, India, el laboratorio funcionará como el núcleo de innovación avanzada de la compañía.

Su impacto, sin embargo, trasciende fronteras al conectarse con mercados clave como México, donde KogniVera continúa fortaleciendo su presencia y capacidades operativas. Esta integración permite que los desarrollos en IA no solo se diseñen en India, sino que también se implementen y escalen en entornos reales dentro del mercado mexicano.

En este contexto, México se posiciona como un punto estratégico dentro del crecimiento global de la compañía, actuando como puente entre la innovación tecnológica y su aplicación en sectores como retail y servicios financieros. La colaboración entre los equipos de India y México acelera la adopción de soluciones de alto impacto, adaptadas a las necesidades del mercado local con estándares globales. Dentro del laboratorio, los equipos trabajan en el desarrollo de arquitecturas avanzadas que buscan reducir tiempos de respuesta y optimizar costos de cómputo, así como en enfoques que permiten a la inteligencia artificial razonar y explicar sus decisiones.

Asimismo, se desarrollan sistemas de memoria de largo contexto, fundamentales para la creación de agentes autónomos capaces de operar en tiempo real en plataformas empresariales complejas. Este ecosistema de innovación está estrechamente vinculado con sistemas empresariales reales, lo que garantiza que cada avance tenga aplicación directa en entornos productivos. Como destacó Kamlesh Sharma, Director General de KogniVera, el objetivo es crear un entorno donde el talento pueda cuestionar lo establecido y diseñar soluciones preparadas para los desafíos del futuro.

Con una presencia creciente en India, México y Estados Unidos, KogniVera refuerza su visión de convertirse en un actor global donde la investigación avanzada se traduzca en impacto tangible. En este contexto, México no solo es un mercado en expansión, sino un componente clave en la estrategia internacional de la compañía.