Profeco revela precios del plátano Tabasco y macho

Plátano

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los precios mínimos y máximos del plátano Tabasco y macho.

Plátano Tabasco

La dependencia reveló que sus precios mínimos se localizaron en Chedraui sucursal Campeche, ubicado en Campeche, Campeche, en 12.90 pesos el kilo; de igual forma en la Central de Abasto, de Mérida, Yucatán, a 12.99 pesos el kilo; y también, en la Central de Abasto en Villahermosa, Tabasco, a $13 pesos el kilo.

El monitoreo semanal realizado por la Profeco, esta situó el precio más elevado en el Mercado Nicolás Bravo en La Paz, Baja California Sur, a 38 pesos el kilo; en Fresko La Comer sucursal La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, a 36.90 pesos el kilo; asimismo en la Central de Abasto y Mercado Francisco I. Madero, ambos ubicados en La Paz, Baja California Sur, a un precio por kilo de 35 pesos. En tanto, el precio promedio se registró en 22.64 pesos el kilo.

Plátano macho

Respecto a los precios mínimos, la procuraduría identificó el precio más bajo en el Mercado Malibrán, que se ubica en Veracruz, Veracruz, en 18 pesos el kilo; seguido de Mercado Pedro Sainz de Baranda, en Campeche, Campeche; la Central de Abasto, de Mérida, Yucatán; y Mercado Paz Migueles, en Oaxaca, Oaxaca, a un costo de 20 pesos el kilo.

Por el contrario, el precio más elevado localizó la dependencia fue en el Mercado Arroyo de la Plata, Zacatecas, Zacatecas, en 50 pesos el kilo; Mercado Francisco I. Madero, en La Paz, Baja California Sur, en 48 pesos el kilo; mientras que el precio promedio se situó en 36.89 pesos el kilo.

Para la consulta de los precios por localidad, están disponibles en la herramienta Quién es Quién en los Precios de la procuraduría, en el link: https://qqp.profeco.gob.mx/

La Profeco invita también a las y los consumidores a consultar la Revista del Consumidor de este mes, en dónde, en su Guía de Consumo proporciona información valiosa relacionada con esta fruta. https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumar io_guia_de_consumo_2026_4_hBSgMSV4.pdf

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